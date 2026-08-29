Jude Bellingham a entamé la reconquête de son niveau habituel avec le Real Madrid, après deux saisons durant lesquelles il n'a pas livré les performances attendues. Le milieu de terrain anglais s'est illustré de manière remarquable depuis le début de la saison, inscrivant un but face à l'Espanyol avant de briller contre la Real Sociedad en délivrant deux passes décisives à Mbappé et Vinicius Junior.

Dans un entretien accordé aux médias officiels du Real Madrid, Bellingham a expliqué que son nouveau rôle lui offrait davantage de latitude pour exprimer ses qualités : « Je me sens à nouveau plus libre, plus libre de décider quand je décroche, quand je monte ou quand je m'infiltre dans la surface de réparation. »

L'international anglais a ajouté : « Je pense que c'est le meilleur poste pour moi, car il me permet de montrer toutes mes qualités. Je suis vraiment reconnaissant envers l'entraîneur pour la confiance qu'il m'accorde et pour l'occasion qu'il me donne de jouer de cette manière. »

Bellingham estime que ce départ tonitruant constitue une étape importante avant que l'équipe n'aborde une période chargée en matchs, avec le lancement de la Ligue des champions, soulignant la nécessité de préserver cette dynamique positive dans les prochaines semaines.

Il a déclaré : « Il est extrêmement important de bâtir une dynamique. Vient maintenant une phase difficile avec le début de la Ligue des champions, où les matchs s'enchaînent, et c'est une bonne chose de bien démarrer. » Il a par ailleurs indiqué que l'arrivée d'un grand nombre de nouveaux joueurs nécessitait de leur laisser le temps de s'adapter à l'équipe.

Le milieu de terrain anglais a salué la rapidité d'intégration des nouvelles recrues, assurant qu'elles avaient laissé une impression positive dans le vestiaire comme sur le terrain, malgré la difficulté de rejoindre un club de la dimension du Real Madrid sous une forte pression, avec un entraîneur et un staff nouveaux.

Bellingham a également mis en lumière les progrès collectifs de l'équipe, considérant que le pressing intense et la récupération rapide du ballon après sa perte figuraient parmi les principaux facteurs ayant permis au Real Madrid de se présenter sous un meilleur jour en ce début de saison.