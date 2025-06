Maignan quitte Milan, son nouveau club dévoilé

Le gardien de l'AC Milan, Mike Maignan, a annoncé son intention de quitter le club pour rejoindre Chelsea, en Premier League.

Le gardien français a un contrat qui expire l'été prochain, mais il souhaite partir dès maintenant, Chelsea ayant amélioré ses options actuelles. Selon le journaliste Ben Jacobs, Chelsea pourrait espérer conclure un accord avant le début de la Coupe du Monde des Clubs la semaine prochaine.

Maignan pourrait être disponible pour 20 à 25 millions de livres sterling, selon les informations, ce qui pourrait inciter les Blues à se lancer. Il a été annoncé plus tôt cette année que le club envisageait à long terme de se séparer de Robert Sanchez comme gardien numéro un.

Les Blues s'annoncent bien occupés cet été, préparant leur retour en Ligue des champions et une possible course au titre en Premier League. Ils ont déjà recruté Liam Delap d'Ipswich et souhaitent conclure un accord pour Jamie Gittens du Borussia Dortmund.

Chelsea a jusqu'au 10 juin pour conclure des accords à temps pour le début de la Coupe du monde des clubs, où il affrontera Leon, Flamengo et l'ES Tunis en phase de groupes.