Le capitaine de l’équipe nationale algérienne, Riyad Mahrez, a confirmé que sa participation à la Coupe du monde 2026 sera la dernière de sa carrière internationale, estimant qu’il est temps de transmettre le flambeau à la nouvelle génération tout en se concentrant sur la conduite des « Verts » vers un exploit historique dans l’édition en cours.

« Le moment est peut-être venu pour moi de passer le flambeau et de m'arrêter », a-t-il confié au site officiel de la FIFA avant le match contre la Suisse en seizièmes de finale. « Ce sera ma dernière Coupe du monde, c'est certain. »

Le capitaine algérien rappelle que le premier objectif de la sélection, fixé avant le début du tournoi, était de franchir la phase de groupes et d’atteindre les phases à élimination directe, ce qui a été accompli.

Il a ajouté : « Notre objectif était de passer le premier tour, et nous l’avons atteint. Notre pays n’a encore jamais remporté de match en phase à élimination directe de la Coupe du monde. »

Le capitaine des « Verts » assume pleinement la responsabilité qui pèse sur ses coéquipiers et lui, et il est convaincu qu’il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre du football algérien en décrochant enfin une victoire dans cette phase à élimination directe.

Le capitaine des Verts a conclu par un message enthousiaste : « Maintenant, nous devons y arriver, pour nous, pour nos familles et pour notre pays. C’est ce qui compte le plus. »

Les Verts s’apprêtent à défier la Suisse vendredi à l’aube, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, et les supporters espèrent que l’équipe poursuivra son parcours pour écrire une nouvelle page du football algérien, dans ce qui marquera la dernière Coupe du monde de la star Riyad Mahrez.

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