Mahrez claque la porte à l’OM

La star algérienne Riyad Mahrez a indiqué ne pas être intéressée du tout par un transfert à l’OM.

Il y a de cela quelques années, et avant qu’il ne devienne une vedette de Premier League, Riyad Mahrez avait vu son nom associé à l’OM. Il y a même eu des touches avec le club phocéen, mais les responsables du club français l’ont finalement snobé. C’est Vincent Labrune, l’ex-président, qui ne l’a pas jugé assez bon pour porter les couleurs olympiennes.

Aujourd’hui, nul doute que les Marseillais seraient très contents d’avoir l’international algérien dans leurs rangs. Ce dernier faisant désormais partie des tous meilleurs au monde à son poste. Mais, ce mariage n’est toujours pas possible car c’est autour de l’intéressé lui-même de se moquer de cette destination qu’on lui propose.

« J’ai envie de finir ma carrière à City »

Dans une interview accordée à RMC Sport, et à la question si l’idée de finir sa carrière à l’OM le tentait, le champion d’Afrique a répondu : « Non, ce n’est pas quelque chose que je me dis. J’ai envie de finir ma carrière en Angleterre et à Manchester City. Donc, ce n’est pas quelque chose que j’envisage ».

Mahrez a poursuivi en affirmant qu’il était épanoui chez les Sky Blues et qu’il n’a raison de vouloir aller voir ailleurs : « Je me sens très bien a city. Il n’y a aucune envie de voir ailleurs. Je ne sais pas encore quelle sera ma situation. Mais je suis content à City et c’est dans ce club que j’ai envie d’être ».

- Éric Di Meco : "Ça te dirait de finir ta carrière à l'OM ?"

- Riyad Mahrez : "Honnêtement... non, ce n'est pas quelque chose que j'envisage. J'aimerais finir ma carrière ici en Angleterre."#ASKMahrez #PLRMC pic.twitter.com/VgU7F2K9d3 — RMC Sport (@RMCsport) May 16, 2021

« La finale de C1 ? Le grand rendez-vous de ma carrière »

L’ancien havrais sera d’autant plus comblé dans le Nord-Ouest d’Angleterre si jamais il venait à être sacré champion d’Europe. Il avoue que cette perspective l’excite au plus haut point : « C’est le grand rendez-vous de ma carrière, mais sans pour autant se mettre une pression particulière. C’est le plus grand rendez-vous des carrières de tous les joueurs et leur rêve aussi ».

L'article continue ci-dessous

Face à Chelsea, la mission de la bande à Guardiola ne sera cependant pas facile car l’équipe londonienne détient la recette pour la battre. Cela étant, pour Mahrez, il ne faut pas trop se fier aux résultats enregistrés face aux Blues sur la scène domestique : « La défaite contre Chelsea en championnat ? Non, on n’en a pas parlé, car le coach a fait tourner. Mais c’est sûr que c’est une superbe équipe et cela ne va pas être un match facile. Ils ne nous ont pas pris l’ascendant sur nous parce qu’ils nous ont battus. Une finale de Ligue des Champions, ça reste à part. Ça se jouera sur des détails. Je ne vois pas une finale de 4-0 ou 5-0. Ca va être très disputé et ça sera un match tactique. A nous de faire la différence. Ça serait magnifique de la gagner. C’est le seul trophée qui me manque. Y a aussi la coupe du monde (rires) ».

Mahrez ne pense pas au Ballon d’Or

S’il est couronné champion d’Europe, Mahrez imitera l’icône de son pays Rabah Madjer, seul algérien à avoir remporté cette prestigieuse compétition. Se hissera-t-il alors à sa hauteur dans l’histoire du football de ce pays ? « Moi je veux juste gagner, c’est le plus important pour moi. Pour la comparaison avec Madjer, je n’aime pas trop parler de moi. Je laisse les gens me situer dans l’histoire du foot algérien. Mais Madjer est une légende de notre football. »

Enfin, Mahrez a aussi eu à répondre aux questions concernant le Ballon d’Or. Septième au classement de ce prix par le passé, il peut prétendre à mieux, surtout s’il gagne la C1. « Gagner le Ballon d’Or ? Non, je n’irais pas jusque-là. Je vais rester concentré sur cette finale. Avec beaucoup d’humilité, je ne suis pas là à me croire futur Ballon d’Or. On va jouer les matches, essayer de faire la différence avec l’équipe et après on verra ».