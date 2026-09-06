Maher Carrizo, prêté par l’Ajax, marque d’entrée pour ses débuts avec le FC Copenhague

Maher Carrizo a fêté ses débuts avec le FC Copenhague dimanche par un but. Le joueur prêté par l’Ajax est entré en jeu à dix minutes de la fin contre l’Odense BK et a fixé le score final à 0-5 sur penalty.

Carrizo a rejoint temporairement Copenhague cet été. L’Ajax n’a pas accepté une option d’achat lors des négociations avec le grand club danois, car il voit toujours un avenir pour l’Argentin de vingt ans.

En milieu de semaine, Carrizo figurait pour la première fois dans le groupe, mais il n’est pas entré en jeu au Parken Stadium, à domicile, contre le concurrent au titre du FC Nordsjaelland (2-0).

Dimanche, alors que le club de la capitale menait 0-4, Carrizo est entré sur la pelouse à dix minutes de la fin. L’ailier droit a ensuite pu tirer un penalty dix minutes plus tard et l’a transformé sans trembler.

Carrizo a rejoint l’Ajax l’hiver dernier en provenance de Vélez Sarsfield, qui a payé entre 5,5 et 6 millions d’euros pour la moitié de ses droits de transfert. Le gaucher, sous contrat jusqu’à la mi-2030 à la Johan Cruijff ArenA, a disputé huit matches avec l’Ajax jusqu’à présent.

Copenhague occupe la tête de la Superliga avec dix-huit points après sept journées. Le FC Midtjylland et Nordsjaelland, qui ont joué un match de moins, suivent avec respectivement quatorze et treize points.



