Maguire voit Manchester United rebondir

Harry Maguire est impatient de remettre les choses en ordre contre Arsenal après que Manchester United soit tombé contre Sheffield United.

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a déclaré que les Red Devils devaient "se relever" après la défaite choc de mercredi en Premier League face à Sheffield United.

Manchester United a raté une occasion de revenir en tête de la Premier League alors que les Blades ont mis fin à une série de 13 matchs sans défaite de la part des hommes de Solskjaer.

United visait à remonter en tête du classement de la Premier League mercredi soir, mais a succombé à une défaite inattendue à Old Trafford, le but vainqueur d'Oli Burke scellant une victoire 2-1 pour les visiteurs après que le but de Maguire contre son ancien club ait égalisé suite à l'ouverture du score de Kean Bryan.

Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer étaient restés invaincus lors de leurs 13 matches précédents et personne ne els voyait s'ncliner face aux Blades.

Maguire a exhorté l'équipe à rebondir rapidement avant le voyage de samedi à Arsenal, qui était justement la dernière équipe avant Sheffield à les vaincre en championnat.

"Quand vous enregistrez une défaite, il n'y a rien de pire que d'attendre de revenir sur le terrain pour jouer et arranger les choses", a déclaré Maguire aux médias du club de United.

"Les garçons sont dévastés, si je suis honnête. C'est un vestiaire vraiment calme. Les garçons sont tellement déçus, nous ne nous y attendions pas, nous sommes entrés dans le match confiants.

«Nous devons nous relever. Nous sommes déçus et ça fait mal, mais samedi est un gros match et nous devons rebondir."

«Tout est bien et facile lorsque vous gagnez des matchs de football et que vous jouez bien, mais maintenant il est temps de se lever et d'être compté.

"Quand vous vous faites virer, c'est à quelle vitesse vous rebondissez et samedi est un gros match et nous devons obtenir trois points."