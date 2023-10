Dimitar Berbatov a estimé que Harry Maguire pouvait réaliser une rédemption à la David Beckham à Old Trafford.

Berbatov, 42 ans, a suggéré à Maguire de s'appuyer sur sa bonne performance contre Brentford et de réaliser un retour similaire à celui de Beckham à Old Trafford, qui avait rebondi après sa déception à la Coupe du monde 1998 en réalisant sa meilleure saison en Premier League.

"Harry Maguire a été bon contre Brentford. La seule chose qu'il peut faire est de rester concentré lorsqu'il a l'occasion de jouer et de ne pas faire d'erreurs stupides", a déclaré Berbatov à Betfair.

L'article continue ci-dessous

"Quand il parle, on voit que Harry a confiance en ses capacités. Quand il a reçu le brassard de capitaine, sa confiance a évidemment augmenté, mais son ego aussi.

"Maintenant que le brassard de capitaine lui a été retiré, son ego est blessé. Il doit commencer à reconstruire sa relation avec les fans. L'occasion lui est donnée de montrer qu'il est capable de tout gérer à nouveau.

"Peut-être que, comme nous l'avons vu dans le documentaire sur Beckham, Harry traverse une période difficile en ce moment, mais j'espère qu'il trouvera la rédemption à la fin de son propre film.

Maguire a été fortement lié à un départ du club cet été, avec l'intérêt de West Ham United. Il s'agit de l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'UEFA, et il est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'UEFA, qui a le plus de succès dans le monde entier.

L'équipe d'Angleterre est en train d'organiser une conférence de presse sur le thème de l'avenir de l'équipe de France : "Je ne vais pas rester assis ici toute ma vie et jouer une fois par mois. Si cela continue, je suis sûr que le club et moi-même allons nous asseoir et discuter de tout cela.

"Ce n'est pas à moi de décider si je commencerai le prochain match de United ou non. Dans deux semaines, j'y retournerai et je verrai ce qu'il en est. Pour l'instant, je n'ai pas joué autant que je l'aurais voulu. C'est l'essentiel.