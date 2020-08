Maguire : "J'ai craint pour ma vie et je ne m'excuserai pas"

Le défenseur anglais fait appel après avoir été reconnu coupable de voies de fait graves, de résistance à l'arrestation en Grèce.

Harry Maguire dit qu'il a eu peur pour sa vie lors du récent incident qui l'a vu être reconnu coupable de voies de fait graves en Grèce, le capitaine de affirmant qu'il ne s'excusera pas pour ses actions. Maguire, 27 ans, a déjà fait appel et maintenu son innocence après avoir été condamné mardi à 21 mois de prison avec sursis. Le capitaine de Man Utd a été reconnu coupable de voies de fait graves, de résistance à l'arrestation et de tentatives répétées de corruption après un incident à Mykonos, en Grèce, la semaine dernière.

S'adressant à Dan Roan de BBC Sport lors de sa première interview publique depuis l'incident, Maguire a déclaré qu'il pensait être kidnappé - et a nié avoir tenté de corrompre la police. "Ces deux hommes se sont approchés de ma petite sœur", a déclaré Maguire. "Ils ont demandé d'où elle venait, elle a répondu et ma fiancée a vu ses yeux se diriger vers l'arrière de sa tête. Elle a couru, et elle s'est évanouie, elle a perdu conscience.

"Ma première pensée, je pensais que nous allions être kidnappés. Nous nous sommes agenouillés, avons mis nos mains en l'air. Ils ont commencé à nous frapper, il a mis une de mes mains dans les menottes et il a frappé ma jambe en disant: "Ta carrière est terminée, plus de football, tu ne joueras plus". À ce moment-là, je pensais qu'il n'y avait aucune chance que ce soient des policiers, je ne sais pas qui ils sont, j'ai essayé de m'enfuir. J'étais dans une telle panique, peur ... J'avais peur pour ma vie", a ajouté l'Anglais.

"La vérité sortira"

Maguire a ajouté qu'il ne voyait aucune raison de s'excuser pour ses actions. "Je n'ai pas l'impression de devoir des excuses à personne", a-t-il déclaré. "Des excuses, c'est quand vous avez fait quelque chose de mal. Je regrette d'avoir fait subir cela aux fans et au club". Lorsqu'on lui a demandé s'il avait tenté de soudoyer la police, Maguire a répondu: "Non, bien sûr. Dès que j'ai vu cette déclaration, c'est tout simplement ridicule."

Il a également été demandé à Maguire s'il serait en mesure de continuer en tant que capitaine de Man Utd. "C’est un immense privilège de jouer pour le club, sans parler d’être capitaine. Ce n’est pas ma décision à prendre. J'ai une grande foi dans la loi grecque, que le nouveau procès nous donnera plus de temps pour préparer, recueillir des preuves et permettre à des témoins d'entrer dans le tribunal, et la vérité sortira." En vertu de la loi grecque, l'appel de Maguire annule sa condamnation et signifie qu'il y aura un nouveau procès complet devant un tribunal plus important.

Le défenseur, son frère Joe Maguire et leur ami Christopher Sharman ont tous été reconnus coupables après un procès à Syros, en Grèce, à la suite de l'incident. La police grecque a affirmé que les trois accusés avaient été impliqués dans une altercation avec des policiers et que la corruption avait été tentée après avoir été emmenés au poste de police. Le tribunal a appris que l’altercation avait commencé après un incident avec un autre groupe, qui, selon eux, avait injecté à la sœur de Maguire, Daisy, une drogue soupçonnée de "viol par rendez-vous".

Maguire a plaidé non coupable de toutes les accusations et était représenté par l'un de ses avocats, Alexis Anagnostakis. L'entraîneur anglais Gareth Southgate a exclu Maguire de sa dernière liste de la sélection anglaise après le verdict de culpabilité, mais Manchester United a soutenu son joueur après que son appel a été accepté par le tribunal grec.