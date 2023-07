Maguire au placard, le nouveau capitaine de Manchester United dévoilé

Bruno Fernandes a été nommé capitaine permanent de Manchester United, moins d'une semaine après que Harry Maguire ait été démis de son brassard.

Manchester United a officiellement confirmé que Bruno Fernandes serait le capitaine du club pour la saison à venir. Le milieu de terrain a porté le brassard pendant la majeure partie de la saison dernière, Harry Maguire ayant perdu sa place dans l'équipe.

La semaine dernière, Maguire a révélé qu'Erik ten Hag lui avait dit qu'il n'était plus le capitaine du club. Il s'agit de la dernière décision importante prise par le manager de United, qui a découvert son côté impitoyable cet été. Fernandes a été violemment critiqué après la raclée 7-0 infligée par Liverpool, mais il a réagi en faisant preuve d'un véritable leadership sur le terrain, aidant United à terminer troisième du championnat et à atteindre la finale de la FA Cup. Il a également participé à presque tous les matches, faisant preuve d'une remarquable capacité de récupération après des matches épuisants et même des blessures.

"En tant que capitaine, le double Joueur Sir Matt Busby de l'année continuera à imposer les normes les plus élevées à l'ensemble de l'équipe alors que United vise le succès pour la saison 2023/24 et au-delà", a déclaré le club dans un communiqué.