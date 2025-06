Madrid attend le retour de Theo Hernandez

FC Séville vs Atlético Madrid

Le joueur de 27 ans connaît bien les Colchoneros, ayant fait ses classes au centre de formation du club avant un transfert au Real en 2017.

Hernandez a ensuite rejoint Milan en 2019 et, au cours des six dernières années, il est devenu l'un des meilleurs latéraux gauches du monde. Mais il semble désormais destiné à quitter le club cet été, et il serait disponible à un prix plutôt abordable, son contrat expirant dans 12 mois.

L'Atlético Madrid s'apprête à recruter Theo Hernandez

Hernandez a également été évoqué pour un retour au Real Madrid, mais à ce stade, une re-signature à l'Atlético est une possibilité plus réaliste. En effet, des discussions ont eu lieu entre le club et ses représentants, comme l'a rapporté Fabrizio Romano.

Selon certaines informations, Hernandez serait disponible pour un montant d'environ 35 millions d'euros, un montant qu'Al Hilal, club de Pro League saoudienne, semble investir. Leur intérêt pour l'international français est avancé, ce qui signifie que l'Atlético chercherait à rattraper son retard.

L'article continue ci-dessous

Il est peu probable que l'Atlético parvienne à un accord en raison de l'intérêt d'Al Hilal

Pour l'instant, il semble difficile de surmonter cette difficulté. L'Atlético ne suscite pas suffisamment d'intérêt pour accepter une offre de 35 millions d'euros, mais cela pourrait changer si Hernandez donnait la priorité à un retour dans le club où il a débuté sa carrière. Mais à ce stade, il ne le fait pas, ce qui rend son arrivée à Al Hilal plus probable.

L'Atlético a de bonnes raisons de rechercher un nouveau latéral gauche cet été, compte tenu des difficultés rencontrées à ce poste ces dernières années. Hernandez aurait été une bonne option, mais il est logique qu'il ne soit pas trop sollicité.