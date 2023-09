Macédoine du Nord-Italie (1-1) : La Squadra azzurra

En déplacement ce samedi, à Skopje, l’Italie a été tenu en échec par la Macédoine du Nord(1-1).

Dans l’antre du National arena Tose Proeski, l’Italie devrait se relancer contre la Macédoine du Nord ce samedi. Mais aux termes d’un match âprement disputé, la sélection transalpine a été rattrapée dans les derniers instants de la rencontre.

La Première de Spalletti

Intronisé sélectionneur de l’Italie il y a quelques jours, Luciano Spalletti faisait ses grands débuts avec la Squadra azzura ce samedi contre la Macédoine du Nord. Face au bourreau de l’Italie lors des barrages de la Coupe du monde 2022, Spalletti se devait non seulement d’honorer sa première mais devait également relancer sa sélection dans ses éliminatoires de l’Euro. Pour cela, le technicien de 64 ans qui a pris la succession de Roberto Mancini, a fait une mixture de jeune et d’ancien pour constituer son onze de départ. Avec son 4-3-3 dans lequel on retrouve le trio offensif, Zaccagni, Immobilé et Politano, Luciano Spalletti et ses hommes avaient pour ambition de priver leur adversaire de ballon. Ce qu’ils ont su bien faire en première période avec comme métronome de jeu, Nicolo Barella.

Malgré un jeu chatouillant avec des transmissions bien claquées dans les petits espaces, la formation transalpine a éprouvé des difficultés à exploser le bloc défensif de la Macédoine du Nord.

L'article continue ci-dessous

Immobilé se signale

Mais dès l’entame de la seconde période, Ciro Immobile va valider la domination territoriale italienne en ouvrant le score. L’attaquant de la Lazio suit bien une frappe enveloppée de Barella qui ricoche sur la barre pour ouvrir le score (1-0,47é). Après l’ouverture du score, la Macédoine du Nord monte le curseur pour revenir dans la partie.

L’Italie rattrapée par la patrouille

Les locaux contestent même la possession aux italiens mais ne parviennent pas à valider leur domination. Après le temps fort macédonien, les hommes de Spalletti remettent le pied sur le ballon. Mais contre le court du jeu, l’Italie va revenir dans la Macédoine du Nord va revenir dans la partie grâce à un coup franc millimétré d’Enis Bardhi (1-1,81é).

Les deux équipes se séparent dos à dos (1-1). Une grosse déception pour l’Italie qui a fait preuve d’un dynamisme hors-pair dans le jeu mais s’est montrée bien souvent inefficace. 3éme avec 4 points, l’Italie devra sortir le grand jeu mardi pour s’imposer contre l’Ukraine.