Le PSG s'est imposé face au Maccabi Haifa ce mercredi soir, découvrez la réaction de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, attaquant du PSG pour Canal+ : "C’était des conditions un peu difficiles. Il faisait super chaud, le terrain n’était pas top. Mais c’est la Ligue des Champions, on est venu pour gagner et conforter notre 1e place, c’est ce qu’on a fait. On a bien débuté, on a mis de l’intensité. Apres on s’est un peu endormi. On concède le but, mais on a bien réagir et on a réussi à faite la différence. On a mis le 2e. Puis proposé du spectacle vers la fin. Il faut s’améliorer, il faudra qu’on travaille. Les choses importantes vont arriver vite. Les trois de devant ont marqué ? Il faut savoir en profiter. J’espère qu’on va continuer à marquer tous les trois. Ça veut dire qu’on gagnera des matches.'