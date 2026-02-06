Mac Allister au Real Madrid, c'est validé

L'une de leurs anciennes cibles pourrait être disponible cet été, moyennant un prix raisonnable.

Les Merengues semblent résignés quant à leurs options actuelles au milieu de terrain, les absences de Toni Kroos et Luka Modric se faisant cruellement sentir. Bien que leurs autres milieux de terrain possèdent des qualités indéniables, aucun n'a démontré sa capacité à orchestrer le jeu par la passe ou à faire progresser l'équipe avec aisance. De ce fait, le milieu de terrain est devenu une priorité pour le mercato estival, au même titre que la défense centrale.

Alexis Mac Allister, l'une de leurs anciennes cibles, pourrait être disponible cet été. Indykaila a écrit sur Hooligan que Liverpool examinera la situation de Mac Allister à la fin de la saison. Un départ de l'international argentin n'est pas exclu. Les Reds devront probablement se prononcer sur la prolongation de contrat de Mac Allister ou son transfert, puisqu'il lui reste deux ans de contrat.

Cette information fait suite à la révélation que l'entourage de Mac Allister avait répondu favorablement à une approche du Real Madrid la saison dernière. On ignore encore si le Real Madrid est toujours intéressé par le joueur, car il figurait parmi les options défendues par Carlo Ancelotti – le club madrilène n'ayant d'ailleurs pas concrétisé cette approche par la suite.

L'un des principaux problèmes du Real Madrid est que les joueurs qu'ils privilégient, comme Vitinha et Enzo Fernandez, devraient coûter plus de 100 millions d'euros. Mac Allister pourrait être une option plus abordable, mais il a eu du mal à atteindre le niveau des deux autres.