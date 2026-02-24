"Ma relation avec Messi n'est plus ce qu'elle était", Laporta règle ses comptes

Sous sa direction, Lionel Messi a quitté le club catalan après l'échec des négociations pour une prolongation de contrat.

Selon Catalunya Radio (via Sport), Laporta est revenu sur cette période. Il a admis qu'une prolongation de contrat pour Messi était envisageable, mais qu'elle avait finalement été écartée en raison des conséquences néfastes qu'elle aurait eues à long terme pour le FC Barcelone.

« Nous ne souhaitions pas signer la CVC pour pouvoir l'enregistrer car nous estimions que cela nuirait au club. Le Barça est au-dessus des joueurs, des dirigeants et des présidents, et nous ne pouvions pas nous y résoudre. C'est ce qui m'a le plus attristé en tant que président. Ce sont des moments décevants, comme les départs de Koeman, Xavi, Piqué et d'autres. Ce sont des moments difficiles, mais nous ne pouvions pas l'accepter. Les sommes liées à son contrat, si nous l'avions renouvelé, étaient inabordables, et c'est pourquoi il ne pouvait pas continuer.

« Je connais Messi et d'autres joueurs depuis mes débuts, et je les aime et les apprécie. Nous sommes très reconnaissants envers tous ces joueurs, mais le Barça a aussi beaucoup fait pour eux. C'était impossible, et Leo ne pouvait pas continuer. »

On a également interrogé Laporta sur sa relation avec Messi. Il avait précédemment affirmé qu'elle s'était améliorée après le départ de l'Argentin en 2021, avant de revenir sur ses propos.

« Ma relation avec Messi n'est plus ce qu'elle était. » Il y a aussi eu un incident lors de la remise du Ballon d'Or : je suis allé le saluer, mais il a estimé que ce n'était pas nécessaire. Suite à cela, un rapprochement s'est amorcé et nous espérons qu'il se poursuivra. La relation est tendue, mais il reste une légende du Barça.