"Ma conscience est claire", le cas Yamal continue de faire polémique

Le sélectionneur espagnol était auparavant en conflit avec le FC Barcelone au sujet de l'utilisation du jeune homme de 18 ans, diagnostiqué avec une pubalgie après la première trêve internationale de la saison en septembre. L'adolescent a été contraint de manquer plusieurs matchs en raison de cette blessure chronique et n'a joué que deux fois pour l'Espagne depuis l'été.

Flick était « très déçu » de la gestion du cas Yamal par l'Espagne.

La confiance persistante de De la Fuente envers Yamal a provoqué une vive réaction de l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, en début d'année. En effet, avant le match du Barça contre Valence à la mi-septembre, le technicien allemand avait déclaré : « Lamine Yamal ne sera pas disponible. Il est parti en sélection malgré la douleur et ne s'est pas entraîné.

« On lui a donné des antidouleurs pour qu'il joue. Son équipe menait d'au moins trois buts à chaque match, et il a joué 73 et 79 minutes, sans pouvoir s'entraîner entre les rencontres. » « Ce n'est pas prendre soin du joueur. Je suis très triste de cela. »

Le sélectionneur de la Roja a admis avoir été surpris par la déclaration de Flick, rétorquant : « J'ai été tout simplement surpris par ces propos car il a été sélectionneur national et je pensais qu'il avait de l'empathie. »

Tentant de détourner l'attention du conflit naissant entre son club et sa sélection, De la Fuente a ajouté : « Nous jouons la Coupe du Monde, c'est ça qui compte vraiment. Le reste n'a pas d'importance. »

De la Fuente a maintenant donné son dernier mot sur cette querelle et a profité de l'occasion pour faire le point à l'aube de la nouvelle année. Selon Diario AS, le sélectionneur espagnol a déclaré : « Je comprends le rôle de chacun et nous allons défendre ce qui nous appartient. Je comprends sa position, comme il comprendra certainement la mienne, car il a lui aussi été sélectionneur de son pays, l'Allemagne. »

« Je me concentre sur ma responsabilité, celle d'être le sélectionneur de l'Espagne, et cela signifie amener les meilleurs joueurs pour représenter notre pays. Cette seule réflexion justifie toutes nos décisions.

« Et je tiens à souligner que nous veillons à la santé des joueurs, que c'est une priorité et que nous pouvons le prouver. Car au moindre doute concernant Lamine, ou un autre joueur, il n'a pas joué et est retourné dans son club. J'ai la conscience tranquille. »