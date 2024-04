Lyon - Valenciennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais reçoit Valenciennes, ce mardi, en demi-finales de la Coupe de France. Les dernières infos ici.

Après sa sortie manquée contre le Stade de Reims dans le cadre de la 27e journée de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ira, ce mardi, chercher sa place finale de la Coupe de France. En effet, le club rhodanien accorde son hospitalité à Valenciennes au Groupama Stadium pour tenter de composter son billet.

OL - Valenciennes, Lyon veut mieux faire

Quintuples vainqueurs de la Coupe de France, les Gones envisagent d’ajouter une autre couronne à leur palmarès depuis le dernier sacre soulevé depuis 2012. Si Alexandre Lacazette veut atteindre la finale avec le groupe olympien, le capitaine de l’OL ne veut quand même pas revivre la mauvaise scène de la saison dernière où les Gones ont été battus par les Canaris du FC Nantes (1-0) en demi-finales. Les hommes de Pierre Sage devraient apprendre de leurs erreurs. Les Rhodaniens n’ont plus perdu depuis leurs trois dernières sorties en Ligue 1, notamment deux victoires et un match nul contre Reims (1-1), samedi.

De son côté, Valenciennes FC vise la deuxième finale de son histoire en Coupe de France. La première et dernière fois que le VA a atteint une finale en la matière, c’était en 1951 quand il avait perdu contre Strasbourg (3-0). 73 ans après, le club de Ligue 2 veut revivre cette sensation. Une compliquée mais pas impossible pour les protégés de l’entraîneur Ahmed Kantari. Ils ne sont pas en confiance, leurs deux dernières sorties étant soldées par des défaites, notamment contre Guingamp (3-0) et Saint-Etienne (0-2).

Horaire et lieu du match

Lyon – Valenciennes

½ de finale de Coupe de France

Lieu : Groupama Stadium

A 20h45 française

Les compos probables du match Lyon – Valenciennes

Lyon : Lopez – Tagliafico, O'Brien, Caleta-Car, Maitland-Niles – Matic, Caqueret, Tolisso – Cherki, Lacazette, Orban

Strasbourg : Louchet – Sabanovic, Kayi Sanda, Woudenberg, Basse – Masson, Bansé – Hamache, Knockaert, Oyewusi – Doucouré

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon – Valenciennes

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Valenciennes sera à suivre ce mardi 2 avril 2024 à partir de 20h45 sur BeIN Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN CONNECT.