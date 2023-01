Lyon - Strasbourg : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

L’Olympique Lyonnais accueille le Racing de Strasbourg ce samedi 14 janvier au Groupama Stadium pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1.

Pour le compte de la 19ème levée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais (8ème, 25 pts) défie le RC Strasbourg (19ème, 12 pts) au Groupama Stadium. Un duel entre deux équipes nageant dans l'incertitude. De son côté, l'OL reste sur un nul face à Nantes (0/0).

En face, le RCS vient de mettre à pied son coach Julien Stéphan. C’est Mathieu Le Scornet, son adjoint actuel, qui va officier lors de ce match. Après une série de huit matches sans victoire, le RCSA veut se réveiller.

Lyon / Strasbourg les compos probables

Lyon : Lopes – Gusto, Lukeba, Lovren, Tagliafico – Caqueret, Mendes – Tetê, Cherki, Toko-Ekambi – Lacazette

RC Strasbourg : Sels – Doukouré, Djiku, Nyamsi, Le Marchand, Liénard – Diarra, Prcic, Bellegarde – Diallo, Gameiro

Sur quelles chaînes TV suivre la rencontre Lyon / Strasbourg ?

Cette rencontre de championnat entre l’Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg sera à regarder en direct à 21h00 sur Amazon Prime et sa chaîne Le Pass Ligue 1. Cette rencontre sera également à suivre en direct à 21h00 sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360.

Comment voir le match Lyon / Strasbourg en streaming ?

Pour voir ce match en streaming sur votre smartphone, tablette ou PC, il faut se connecter à Prime Vidéo et être abonné à Le Pass Ligue 1