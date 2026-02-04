Lyon - Stade Lavallois : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Coupe de France offre parfois des scénarios inattendus. À l’occasion des 8es de finale, l’Olympique Lyonnais accueille le Stade Lavallois au Groupama Stadium, ce mercredi, avec l’ambition claire de poursuivre sa route.

Lyon avance avec certitudes

Cette deuxième partie de saison prend des allures de renaissance pour l’OL. Portés par une série impressionnante de cinq victoires consécutives en Ligue 1 et dix toutes compétitions confondues, les Gones occupent solidement la 4e place du classement. Mieux encore, ils comptent désormais cinq points d’avance sur leur premier poursuivant et ont rejoint l’OM à hauteur de la troisième marche.

Sous la conduite de Paulo Fonseca, le club rhodanien affiche une maîtrise retrouvée. Cette confiance se prolonge sur la scène européenne, avec une première place décrochée lors de la phase de ligue de la Ligue Europa. Dans ce contexte favorable, la Coupe de France apparaît comme un objectif crédible, surtout depuis l’élimination prématurée du PSG.

Si Endrick a marqué contre Lille pour son premier match avec l’OL en Coupe de France, le Brésilien a n’a pu trouver le chemin des filets face au même adversaire le week-end dernier en Championnat. Le technicien portugais a tenu à souligner : « Il faut comprendre que le dernier match était particulier. Normalement, nous sommes une équipe qui domine avec le ballon, mais ce n’était pas le cas. Dans ce contexte, c’est plus difficile pour Endrick. Ce n’est pas pour autant qu’il a mal joué, mais c’est le jeu collectif qui était différent ».

Laval dans la tempête

Le contraste se révèle frappant côté mayennais. Le Stade Lavallois traverse une période délicate en Ligue 2. Actuellement 17e, le club n’a glané qu’un seul point lors de ses six dernières sorties. Le retard sur le premier non-relégable atteint déjà six unités.

Autre signal inquiétant, l’attaque reste muette depuis trois journées. Avant de se déplacer à Lyon, l’optimisme peine donc à s’installer chez les hommes d’Olivier Frapolli. Face à un adversaire de l’élite, la mission s’annonce complexe. Tombeur d’Istres au tour précédent, Laval conserve toutefois l’espoir d’un nouveau coup d’éclat.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Laval

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Lavallois sera à suivre ce mercredi 04 février 2026 à partir de 20h30 sur beIN SPORTS Max 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur beIN Sports (beIN CONNECT ou TOD en streaming), mais aussi sur Dubai Sports et Abu Dhabi Sports.

Comment regarder n'importe où avec un VPN ?

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Lyon - Laval

Le match entre Lyon et Laval se dispute ce mercredi 4 février à partir de 20h30, heure française, au Groupama Stadium de Lyon.

Infos des équipes et effectifs

Lyon vs Laval Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur P. Fonseca Équipe probable Remplaçants Entraineur O. Frapolli

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Lyon

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca devra composer avec plusieurs absences importantes. Touché à l’ischio-jambier droit, Corentin Tolisso reste indisponible et manquera encore à l’appel. Le technicien lyonnais devra également se passer de Nicolas Tagliafico, Rachid Ghezzal, ainsi que du duo offensif Malick Fofana – Ernest Nuamah.

À cette liste déjà fournie est venu s’ajouter Ruben Kluivert, dont le forfait a été officialisé par l’entraîneur portugais en conférence de presse. Fonseca a tenu à rassurer quant à la gravité de la situation : « Nous avons les absences habituelles, mais il y a aussi un petit souci avec Ruben Kluivert. Ce n’est rien de sérieux, cependant nous ne voulons prendre aucun risque. Il devrait être opérationnel pour le match face à Nantes », a-t-il précisé.

Dans ce contexte, l’OL devrait s’articuler autour de Paul Descamps dans les buts. La ligne défensive serait composée d’Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner. Au milieu, Tanner Tessmann et Tyler Morton formeraient le double pivot, tandis qu’Adam Karabec, Khalis Merah et Afonso Moreira seraient chargés de l’animation offensive derrière Endrick, attendu en pointe.

Infos sur l'équipe de Laval

De son côté, le Stade Lavallois arrive à Lyon avec un effectif diminué. Thibaut Vargas, victime d’une fracture à l’orteil, est contraint de déclarer forfait. Trévis Dago demeure incertain, alors que Julien Maggiotti s’apprête à subir une intervention chirurgicale et ne pourra pas être retenu.

Ces absences pèsent lourd pour un groupe déjà en difficulté depuis le début de la saison. Malgré tout, Olivier Frapolli devrait aligner Hautbois dans les cages, protégé par une défense composée de Ouaneh, Tavares et Commaret. Le milieu serait articulé autour de Aradj, Sanna, Benard et Samb, tandis que Mbayo, Tchokounté et Camara animeraient le secteur offensif.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations