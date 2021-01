Lyon, Slimani salue l'arrivée de Garcia

L'entraîneur lyonnais Rudi Garcia s'est présenté en conférence de presse, évoquant Slimani.

Alors que l'OL entame sa deuxième partie de saison ce dimanche (21h) avec la réception de Metz, Rudi Garcia s'est présenté en conférence de presse. Il évoque notamment l'arrivée d'Islam Slimani.

"Je pense qu'il est différent de nos attaquants qu'on a déjà. Ce sera certainement un meilleur joueur de tête que les autres, il va nous apporter sa taille sur le plan offensif mais aussi défensif. Sa science de faire jouer les matchs, comme avec Ben Yedder la saison dernière où il a fait une demi-saison de haut-niveau. Il est surtout très motivé, à l'image de Djamel. Il va nous apporter sa détermination.", a-t-il dit.

"On ne joue pas avec des ailiers à l'ancienne. On joue avec trois attaquants qui permutent, qui ont l'obligation d'être dans l'axe. Il pourra donc jouer sur l'un des trois postes en attaque. On a perdu Moussa, il fallait vraiment le remplacer donc c'est vraiment une bonne nouvelle.", ajoute l'ancien coach de la Roma.

Sondé sur Lucas Paqueta, Garcia s'estime confiant sur la production de l'ancien joueur du Milan : "Je savais que Lucas Paqueta allait coincer un petit peu dans la mesure où il a joué 90 minutes lors des deux premiers matchs cette année, après un petit break. Il va très bien, il a fait une bonne semaine d'entraînement. Je pense qu'on va avoir de nouveau des niveaux athlétiques et individuels meilleurs que lors des derniers matchs".

Le coach lyonnais a bien sûr été sondé sur la crise dans le foot français, avec les retombées du Covid et le scandale Mediapro.

"Il faut regarder devant nous, je crois savoir que la LFP va refaire un appel d'offres. On a de l'argent qui ne va pas rentrer avec l'arrêt du championnat, la défection malheureuse de Mediapro alors que la chaîne était de très bon niveau. Je suis malheureux pour eux. J'espère qu'on va trouver des solutions pour le football français C'est dur pour tout le monde. On suit les événements qui affectent tout le monde, j'espère qu'il y aura moins de dégâts possibles."