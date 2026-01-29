Lyon - PAOK : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Ligue Europa s’apprête à refermer le chapitre de sa phase de ligue. Jeudi soir, l’Olympique Lyonnais accueille le PAOK Salonique au Groupama Stadium avec un enjeu bien précis, malgré une qualification déjà en poche pour les huitièmes de finale.

Lyon veut conclure en patron devant son public

La C3 vit sa huitième et dernière journée de phase de ligue, ce jeudi. À cette occasion, l’Olympique Lyonnais reçoit le PAOK Salonique dans une enceinte qui s’annonce bien garnie. Les Gones abordent ce rendez-vous en position de force. Avec six victoires en sept rencontres européennes, le club rhodanien domine le classement et affiche une régularité impressionnante sur la scène continentale.

Déjà assuré de disputer les huitièmes de finale, Lyon vise désormais un objectif encore plus stratégique. Accrocher une place dans le top 2 permettrait aux hommes de Paulo Fonseca de recevoir lors des matchs retours à élimination directe, jusqu’à une éventuelle finale. Un avantage loin d’être anecdotique à ce stade de la compétition.

Le PAOK joue son va-tout à Décines

En face, le PAOK Salonique arrive avec une qualification déjà validée. Le club grec occupe actuellement la 12e place avec 12 points engrangés après sept journées. La marge reste cependant étroite pour espérer mieux. À deux unités du Betis Séville, huitième, le PAOK n’a plus vraiment le droit à l’erreur.

Pour entretenir un mince espoir d’accès direct aux huitièmes, une victoire à Lyon s’impose. Un défi de taille face au leader de la phase de ligue, invaincu à domicile sur la scène européenne cette saison.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - PAOK Salonique

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le PAOK Salonique sera à suivre ce jeudi 29 janvier 2026 à partir de 21h sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Lyon - PAOK

Ligue Europa - Ligue Europa Groupama Stadium

Le match entre Lyon et le PAOK Salonique se tient ce jeudi 29 janvier à 21h00, heure française, au Groupama Stadium de Lyon.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OL

Pour cette ultime rencontre de la phase de ligue de l’Europa League, l’Olympique Lyonnais devra composer avec un effectif amoindri. Ernest Nuamah, Malick Fofana et Nicolas Tagliafico sont toujours indisponibles et manqueront à l’appel. Arrivés récemment lors du mercato hivernal, Noah Nartey et Endrick ne sont pas qualifiés pour participer à cette affiche européenne, tout comme Hans Hateboer et Rachid Ghezzal.

À ces absences s’ajoutent plusieurs zones d’incertitude. Abner Vinícius, Corentin Tolisso et Orel Mangala restent en balance, et Paulo Fonseca pourrait choisir la prudence en évitant de les exposer.

En défense, le retour de Moussa Niakhaté est très attendu. Entré en jeu à la mi-temps lors du déplacement à Metz le week-end dernier, le défenseur central pourrait retrouver une place de titulaire après son retour de la CAN, offrant ainsi un temps de repos bienvenu à Clinton Mata.

Plus haut sur le terrain, Pavel Šulc, resté sur le banc lors de la dernière journée de Ligue 1, ambitionne de réintégrer le onze de départ. Le milieu offensif tchèque réalise une saison pleine, avec neuf buts en championnat et une réalisation en Europa League, des statistiques qui plaident clairement en sa faveur.

Ainsi, l’OL pourrait s’articuler autour de Greif dans les buts, avec une défense composée de Kluivert, Mata et Niakhaté. Les couloirs seraient animés par Maitland-Niles et Moreira, tandis que Tessmann et Morton formeraient le duo axial. En soutien de l’attaque, Gonçalves évoluerait derrière un duo offensif constitué de Merah et Gomes Rodriguez.

Infos sur l'équipe de PAOK

Le PAOK Salonique se déplacera à Lyon sans Luka Ivanušec, éloigné des terrains depuis plusieurs semaines et dont le retour n’est pas attendu pour ce match. Au cœur du jeu grec, l’un des hommes forts reste Soualiho Meïté. L’ancien joueur du LOSC et de l’AC Milan s’est imposé comme une pièce maîtresse de l’entrejeu et enchaîne les titularisations dans cette campagne européenne.

Sur le plan offensif, Georgios Giakoumakis concentre une grande partie des attentions. L’attaquant affiche une efficacité redoutable sur la scène continentale, avec quatre buts inscrits en Europa League. Il s’est notamment illustré lors du dernier succès face au Betis Séville (2-0) et tentera de poursuivre sur sa lancée face à un nouvel adversaire de poids.

Le PAOK devrait ainsi se présenter avec Tsiftsis dans les cages, une ligne défensive composée de Kenny, Kędziora, Michailidis et Baba. Meïté et Özdoev assureraient l’équilibre au milieu, tandis que Živković, Pelkas et Taison animeraient le secteur offensif derrière Giakoumakis, seul en pointe.

