Lyon - Ludogorets : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon vs Ludogorets Razgrad

L’Olympique Lyonnais reçoit Ludogorets, jeudi, en huitième et dernière journée de Ligue Europa. Les dernières infos ici.

L'OL joue son avenir en Ligue Europa ce jeudi contre Ludogorets. Seule formation française à faire un bon parcours en C3 cette saison, le club rhodanien accorde son hospitalité à son homologue bulgare, espérant une victoire pour espérer finir sur une bonne note et terminer dans le top 8. Le Groupama Stadium est le lieu qui servira de cadre à ce choc décisif pour les Gones

Un match décisif pour l’OL en Ligue Europa

L’Olympique Lyonnais s’apprête à disputer un match crucial face à Ludogorets dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Jeudi soir, les Lyonnais accueilleront les Bulgares au Groupama Stadium, avec pour objectif de décrocher une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Actuellement cinquièmes avec 14 points, les Gones doivent s’imposer pour assurer leur place parmi les huit premiers du classement final. Un faux pas les obligerait à compter sur les résultats des autres rencontres de la soirée, où plusieurs équipes se battent encore pour une qualification directe. Alexandre Lacazette et ses partenaires devront faire sans leur coach Pierre Sage, limogé en début de semaine par le président John Textor.

Ludogorets, une formalité pour Lyon ?

L’adversaire du soir, Ludogorets, traverse une période compliquée en Ligue Europa. Classé 33e, le club bulgare n’a pas remporté le moindre match dans cette phase de groupes et reste sur cinq rencontres sans victoire. Déjà éliminé de la compétition, Ludogorets jouera avant tout pour l’honneur et espère décrocher sa première victoire avant de quitter la scène européenne.

Malgré des performances décevantes, les hommes d’Igor Jovicevic voudront prouver qu’ils peuvent rivaliser avec des équipes du calibre de l’OL. Cependant, avec seulement trois buts marqués, Ludogorets possède la pire attaque du tournoi, ce qui laisse à penser que Lyon aura un net avantage.

Horaire et lieu du match

Lyon - Ludogorets

8e journée de Ligue Europa

Lieu : Groupama Stadium

A 21h française

Les compos probables du match Lyon - Ludogorets

Lyon : Lucas Perri - Kumbedi, Clinton Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Matić, Veretout - Cherki, Lacazette, Mikautadze

Ludogorets : Bonmann - Son, Verdon, Dinis Almeida, Nedyalkov - Camara, Piotrowski, Čočev - Erik Marcus, Rwan Seco, Kayo Vidal

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon - Ludogorets ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Ludogorets sera à suivre ce jeudi 30 janvier 2025 à partir de 21h sur Canal+ et Canal+ Live 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.