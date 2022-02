Lyon-Lille : Le patron des arbitres reconnaît une erreur

L'Olympique Lyonnais peut l'avoir mauvaise. Ce dimanche soir, les Gones se sont inclinés à domicile contre Lille dans un choc très important en Ligue 1. Les deux clubs avaient besoin de points pour remonter au classement et se rapprocher des places européennes mais c'est finalement le LOSC qui l'a emporté. Une victoire dans des circonstances troublantes puisque les deux équipes auraient, en réalité, du partager les points suite au but de Lucas Paqueta, finalement refusé par l'arbitre.

Le but de Paqueta aurait dû être accordé

Après utilisation du VAR, Clément Turpin a changé d'avis et a décidé de refuser le but inscrit par le Brésilien pour une faute sur son compatriote, le portier lillois, Leo Jardim. Ce dernier, pressé par l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan, a raté son dégagement et a perdu le ballon, mais il est resté au sol suite à un choc avec Lucas Paqueta au moment de son dégagement. Toutefois, la course du Brésilien n'a pas gêné le portier lillois puisque ce dernier avait déjà manqué son dégagement et n'était plus en possession du ballon au moment du contact.

OL : le coup de gueule de Jean-Michel Aulas contre l'arbitrage

Malgré tout, l'arbitre de la rencontre n'a pas validé le but au grand regret des joueurs et des dirigeants de l'Olympique Lyonnais, contraints d'accepter la défaite malgré cette erreur arbitrale. Après la rencontre, Peter Bosz, les joueurs, et même Jean-Michel Aulas ne se sont pas priés pour faire part de leur mécontentement et de leur incompréhension concernant la décision de l'arbitre, et ils avaient finalement raison.

Un mauvais angle de vue utilisé pour la décision finale

En effet, selon les informations de RMC Sport, une réunion a eu lieu ce matin à la Direction technique de l'arbitrage (DTA) pour évoquer notamment le match Lyon-Lille de dimanche soir. Les membres ont reconnu une erreur de Clément Turpin sur le but refusé à Lucas Paqueta. Mieux encore, Pascal Garibian, le directeur technique national de l'arbitrage, s'est exprimé dans les colonnes de Le Progrès, reconnaissant l'erreur de Clément Turpin.

"Nous avons analysé ce lundi matin avec mon staff à la DTA la situation litigieuse de OL Lille. Nous avons fait le constat qu’il était regrettable que tous les angles d’images proposées n’aient pas pu être appréciés par l'arbitre ; ce but aurait dû être validé, comme il l’avait été sur le terrain", a analysé le directeur technique national de l'arbitrage.

"Si l’un des angles de vue pouvait laisser penser à un excès d’engagement de M. Paqueta lors du dégagement du gardien lillois, un autre angle, celui venant de la loupe gauche, démontrait que la décision initiale de l’arbitre d’accorder le but était la bonne", a conclu Pascal Garibian. Un mea culpa honnête mais qui ne risque pas d'apaiser la colère des Lyonnais, au contraire, qui se retrouvent floués et voient le LOSC leur passer devant au classement.