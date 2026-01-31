Lyon - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

À peine un mois après leur affrontement en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais et le LOSC se croisent de nouveau. Dimanche après-midi, au Groupama Stadium, les deux prétendants européens s’affrontent dans un contexte bien différent, mais avec le même enjeu : rester dans la course au très haut niveau.

L’OL en pleine confiance avant les retrouvailles

Le calendrier aime parfois les clins d’œil. Début janvier, Lyon avait éliminé Lille en 16es de finale de la Coupe de France (1-2). Début février, les deux formations se retrouvent en Ligue 1, pour le compte de la 20e journée, dans un duel qui sent déjà la poudre. Le rendez-vous se disputera ce dimanche au Groupama Stadium. Une affiche qui pèse lourd dans la course à la Ligue des champions.

Ces dernières semaines, tout sourit aux Gones. En championnat, Lyon occupe la 4e place et avance avec régularité. En Europe, le club rhodanien a même frappé fort en terminant en tête de la phase de ligue de l’Europa League, confirmant une dynamique très solide.

Face à Lille, l’OL a aussi pris l’habitude de réussir. Lyon a remporté cinq de ses six derniers matchs contre le LOSC toutes compétitions confondues (D1), soit autant que lors des 29 confrontations précédentes entre les deux équipes. Un rapport de force récent qui parle en faveur des hommes de Paulo Fonseca.

Lille déjà sous pression

Juste derrière Lyon au classement, Lille pointe à la 5e place. Pourtant, la période reste délicate pour les Dogues. Certes, le LOSC a validé son billet pour les barrages de l’Europa League, mais en Ligue 1, la série inquiète.

Les Lillois restent sur trois défaites consécutives en championnat et accusent désormais quatre points de retard sur l’OL. Une nouvelle chute ce dimanche creuserait un écart de sept longueurs avec le top 4. Un scénario lourd de conséquences à ce stade de la saison. Lille a perdu ses trois derniers matchs de Ligue 1, mais n'a pas perdu quatre matchs consécutifs depuis septembre 2016 (4).

Des statistiques qui racontent le duel

Lyon (51) et Lille (48) figurent parmi les équipes les plus souvent sanctionnées dans le dernier tiers cette saison, aux côtés de Marseille (51). Un indice sur l’intensité offensive attendue.

Autre chiffre marquant : la nouvelle recrue lyonnaise Endrick a marqué les esprits lors de son dernier match contre Metz. Il a réussi ses six tirs au but, soit le plus grand nombre de tentatives cadrées et transformées en Ligue 1 depuis Ireneusz Jelen en avril 2009 avec Auxerre contre Caen (également 6/6).

Sur le banc, le duel intrigue aussi. Paulo Fonseca reste l’entraîneur que Bruno Génésio a le plus affronté sans jamais le battre, toutes compétitions confondues (4 nuls, 4 défaites). De son côté, le coach lillois n’a jamais connu trois défaites de suite en Ligue 1 dans sa carrière avant cette saison.

Horaire et lieu du match Lyon - Lille

Ligue 1 - Ligue 1 Groupama Stadium

Le match entre Lyon et Lille se tient ce dimanche 1er février à 15h00, heure française, au Groupama Stadium de Lyon.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Lyon

Pour cette affiche très attendue de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais devra faire sans plusieurs éléments importants. Toujours indisponibles, Ernest Nuamah et Malick Fofana ne sont pas encore opérationnels. À ces absences s’ajoutent les forfaits de Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso, contraints de renoncer à cette rencontre. Orel Mangala et Pavel Šulc demeurent, quant à eux, incertains à l’approche du coup d’envoi. Malgré ce contexte, Paulo Fonseca pourra s’appuyer sur une base défensive solide. Dominik Greif devrait être aligné dans les cages, protégé par une ligne composée de Ruben Kluivert, Clinton Mata et Moussa Niakhaté, avec Abner positionné sur le flanc gauche.

Ce match pourrait également marquer les premiers pas de Noah Nartey sous ses nouvelles couleurs. Le jeune milieu dispose d’une vraie chance de grappiller du temps de jeu, notamment aux côtés de Tyler Morton. Déjà bien installé dans l’effectif, Endrick continue d’impressionner. Auteur de son premier triplé avec l’OL face au FC Metz, l’attaquant affiche déjà quatre buts et une passe décisive en trois apparitions, des débuts plus que convaincants. En conférence de presse, Paulo Fonseca n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à propos de Nartey : « C’est un joueur très fort techniquement, très bon dans les espaces courts, il porte très bien le ballon, il prend de très bonnes décisions. Je pense que ce sera un joueur très important pour nous », a souligné l’entraîneur lyonnais.

Dans cette optique, l’OL pourrait évoluer avec Greif dans les buts, une défense articulée autour de Maitland-Niles, Mata, Niakhaté et Abner, un double pivot Tessmann–Morton, puis une ligne offensive composée de Šulc, Merah et Moreira, chargée d’alimenter Endrick en pointe.

Infos sur l'équipe de Lille

Le LOSC se présentera lui aussi avec un effectif fortement diminué. Thomas Meunier, Ousmane Touré, Rafael Fernandes, Nabil Bentaleb, André Gomes, Osame Sahraoui et Hamza Igamane sont tous forfaits pour ce déplacement. Restant sur une période délicate sur le plan défensif, avec sept buts encaissés lors des deux dernières journées de Ligue 1, Berke Özer pourrait encore être très sollicité. Le gardien lillois sait qu’un gros rendement sera nécessaire dans un match à forts enjeux.

Côté satisfactions, Bruno Génésio a pu enregistrer le retour de Benjamin André au milieu de terrain lors de la dernière sortie européenne. Plus près du but, Olivier Giroud a retrouvé le chemin des filets en Europa League, en transformant un penalty face au SC Fribourg. Une réalisation bienvenue après avoir été sifflé par une partie du public le week-end précédent, et qui pourrait lui redonner de la confiance.

Le LOSC devrait ainsi s’articuler autour de Özer dans les cages, avec une défense composée de Tiago Santos, Mandi, Mbemba, Ngoy et Perraud. Au milieu, Ethan Mbappé, Mukau, Bouaddi et Haraldsson seraient chargés de l’animation, tandis que Giroud occuperait seul la pointe de l’attaque.

La forme des deux équipes

