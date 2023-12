Lyon : le prix rikiki de Rayan Cherki

L'Olympique lyonnais est prêt à laisser partir son prodige Rayan Cherki pour seulement quelques millions d'euros, selon certaines sources.

Courtisé par le PSG, Chelsea et le Real Madrid cet été, Rayan Cherki a vécu une saison épouvantable avec Lyon. Alors que les résultats du club sont terribles (lanterne rouge de la Ligue 1), le joueur de 20 ans s'est retrouvé en marge de la réflexion de l'ancien entraîneur Fabio Grosso, qui l'a qualifié de "pas spécial".

Patrice Sage, l'entraîneur intérimaire, a réintégré Cherki dans le onze de départ, mais sa prestation contre Marseille (défaite 3-0 en milieu de semaine) a fait de l'attaquant l'objet de nombreuses critiques.

L'article continue ci-dessous

L'Equipe rapporte aujourd'hui que Lyon est prêt à renoncer à l'un des plus grands espoirs français de ces dernières années en le laissant partir pour seulement 10 millions d'euros, alors qu'il lui reste 18 mois de contrat.

Cherki a été particulièrement critiqué par Christophe Dugarry, vainqueur de la Coupe du monde 1998, sur RMC.

"Quand ça fait des mois et des mois que tu n'arrives pas à changer ta façon de jouer et que tu fais les mêmes bêtises match après match et que tu fais les mêmes erreurs et que tu as le même comportement, la même façon ridicule de jouer au football...", a notamment déclaré Christophe Dugarry, champion du monde 1998 sur RMC.

"Je me demande si le gamin a toutes ses facultés mentales pour analyser et penser", a déclaré Dugarry à propos de la star de l'équipe de France des moins de 21 ans.