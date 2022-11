Juninho est revenu avec franchise sur son passage à l'OL, il évoque son ancien président notamment.

Ancien directeur sportif de l'OL, Juninho est revenu sur sa relation avec Jean-Michel Aulas avec une certaine amertume, lui qui refuse d'être accusé d'avoir dit non à la venue de Laurent Blanc à l'époque. Il évoque aussi son désaccord notoire avec Rudi Garcia : "Ce n'est pas moi tout seul (qui a dit non à Laurent Blanc). J'ai tourné la page, j'ai été déçu avec beaucoup de choses, peut-être que lui aussi. Si j'avais refusé Laurent Blanc, j'aurais assumé mes choix en tant que directeur sportif. Après, on a commencé à créer une osmose dans le vestiaire."

"Bien sur qu'il n'y avait que les Brésiliens qui arrivaient, car ils aimaient gagner, ce sont des compétiteurs. Après Rudi a dit que Juninho protège les Brésiliens. Ca c'est faux. Regardez la mentalité de cet entraîneur.. C'est là que Jean-Michel Aulas rate, parce que je lui disais tout".

Juninho a d'ailleurs longuement critiqué la méthode Garcia. "Je regardais les entraînements de Rudi. C’était tous les jours la même chose. Tous les jours la même chose. Parfois j’ai essayé de discuter. (...) Cela commençait à gêner Rudi mais la porte était fermée", a ainsi confié le désormais consultant sur RMC.

Il en veut d'ailleurs à Aulas de ne pas être intervenu à temps et de ne pas avoir pris position. La suite on la connaît, avec cet échec total pour l'OL : "Si je pardonnerai un jour à Aulas ? Je n'aime pas le mot pardon. Mais il est allé vraiment loin et il le sait. Et ça ne se fait pas.", a tonné le Brésilien dans Rothen s'enflamme.