Lyon : Incroyable, Fabio Grosso confirme les discussions avec un autre club de Ligue 1

Intronisé ce lundi comme nouvel entraîneur de Lyon, Fabio Grosso aurait pu arriver en France il y à quelques semaines plus tôt.

Fabio Grosso et l’Olympique Lyonnais c’est le début d’une nouvelle aventure entre l’ancien latéral gauche et le club français. Ancien joueur de l’OL entre 2007 et 2009, l’italien fait son retour à Lyon cette fois-ci dans la peau d’entraîneur. Ce retour a failli ne pas se réaliser.

Fabio Grosso de retour à Lyon

A la suite du départ raté de Lyon en Ligue 1, Laurent Blanc a été prié de faire ses valises. Le technicien français a été remplacé par Fabio Grosso. Le champion du monde a paraphé un contrat de 2 ans avec la formation olympienne et espère redonner un nouveau visage au sextuple champion de France en grande difficulté en ce début d’exercice.

A l’occasion de sa présentation officielle ce lundi par Lyon, le technicien italien de 45ans a révélé qu’il était en discussion avec un autre club de Ligue 1 il y a quelques semaines, mais cela ne s’est pas concrétisé.

Grosso ciblé par l’OM

Fabio Grosso aurait pu signer à l’Olympique de Marseille cet été. A la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria se serait entretenu avec Grosso pour qu’il prenne place sur le banc de l’OM.

Mais finalement, les dirigeants de l’OM ont finalement choisi Marcelino. « J’ai choisi d’attendre. À Marseille, on a discuté et après les dirigeants ont fait d’autres choix. Je leur ai dit ‘good luck’. Après, j’ai attendu quelque chose qui me plaisait vraiment. J’aime prendre des risques. » a révélé celui qui a offert la quatrième étoile à l’Italie en transformant le dernier tir au but de la finale de la Coupe du monde 2006 contre la France.

Désormais, nouveau patron du club rhodanien, Fabio Grosso va s’atteler à redonner de la confiance à ses joueurs et implémenter son style de jeu.