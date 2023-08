Lyon : “Il faut arrêter de chouiner’’, un journaliste descend Laurent Blanc

En pleine tourmente, Laurent Blanc ne peux pas compter sur le soutien de ce journaliste sportif. Ce dernier le pousse à se décider rapidement.

2 défaites en autant de matchs et 0 point au compteur, voici le triste bilan de l’Olympique Lyonnais en ce début de saison. Sans âme, ni ressource mentale, la formation rhodanienne connaît des vents contraires en cette entame du nouvel exercice de Ligue 1. Après la défaite sanglante (1-4) concédée au Groupama Stadium samedi contre Montpellier, Laurent Blanc a ouvertement critiqué la politique sportive du club. En effet, l’entraîneur français se plaint de l’effectif du club, qu'il juge très modeste et pas à la hauteur des ambitions du club. Dans les coulisses, ce dernier ne se remet pas toujours du départ de Castello Lukeba. Il semble se résigner surtout après son coup de gueule de la fois dernière. Cette posture de Blanc dérange énormément Daniel Riolo.

Daniel Riolo détruit L aurent Blanc

Dans son style caractéristique, le journaliste de RMC Sport assène un coup à l’entraîneur lyonnais. « Il vient à un moment avec un président (Aulas), il a un projet et des idées fixes en voulant absolument son 6 devant la défense. Il ne l'a pas. Lukeba voulait que le transfert ne se fasse pas trop tard. Tout ça, ok. Il y a une colonne de plaintes légitimes pour Blanc. Mais maintenant, on fait quoi ? » S’interroge Daniel Riolo dans des propos relayés par Foot11.

Le journaliste n’a pas hésité a envoyé un ultimatum à Blanc. « Soit il démissionne car ce n'est pas comme prévu soit il reste mais il faut arrêter de chouiner et bosser. Il faut décider ».

Vers la nomination d’un nouvel entraîneur?

Par ailleurs, le sulfureux Riolo prédit l’hécatombe pour Lyon si les choses restaient en l’état et estime qu’il faut nécessairement nommer un nouvel entraîneur pour sauver le club. « Ce n'est pas un scénario délirant d'imaginer zéro point en quatre matchs (Nice et le PSG sont les deux prochains matchs de l’OL). Mais cette équipe, on ne me fera pas croire qu'elle ne peut pas faire mieux que ça. Peut-être faut-il un entraîneur qui va insuffler un nouveau souffle et pas quelqu'un qui va sans arrêt se poser des questions » a-t-il insisté.