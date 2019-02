Lyon-Guingamp 2-1, les réactions en zone mixte

Après le succès étriqué contre Guingamp (2-1), les Lyonnais se projettent désormais sur le choc contre le Barça.

Jean-Michel Aulas (président de l'Olympique Lyonnais) : "Le résultat vient cacher une grosse amertume sur la manière ce soir. On sait aussi qu'avant ces grands matches, tout le monde est tétanisé, je pense qu'il y a une appréhension de se blesser. On a d'ailleurs peut-être des joueurs qui peuvent avoir des séquelles de ce match-là. Le résultat est une grande satisfaction parce que ça nous permet de rester à proximité de Lille, ce qui est quand-même l'objectif numéro 1 du club par rapport aux trois objectifs pour lesquels nous essayons de concourir. C'est vrai qu'on est un peu déçu de la manière mais on se dit que mardi on va vivre ici au Groupama Stadium une soirée exceptionnelle, un match qui est celui que nous avions toujours rêvé de pouvoir faire. On a une petite revanche à prendre aussi contre Barcelone parce qu'on s'était fait éliminer de manière très sèche lors de la dernière confrontation. On reste en vie pour le championnat et on va se préparer comme des fous pour essayer d'exister mardi soir".

Anthony Lopes (gardien de l'Olympique Lyonnais) : "On verra ce qui se passera, il y a une belle double-confrontation contre Barcelone. On verra au moment venu, on ne peut pas se projeter sur ce qu'il va se passer durant les rencontres. On va se projter avec énormément d'envie, d'énergie et on verra ce qui se passera. On n'a rien à perdre, oui et non. Après c'est vrai que si on a la possibilité de faire un exploit contre le FC Barcelone ce serait magique mais il faudra montrer un autre visage que ce celui de ce soir pour être performant et pour répondre présent mardi. (la méthode de Bruno Génésio) Il ne faut rien changer, il y aura certainement des choix tactiques à faire, des choses à travailler plus que d'autres à l'entraînement mais il ne faut pas changer nos habitudes, rester comme est et avancer tous ensemble. On aura besoin des supporters, on aura des moments difficiles, ils seront là pour nous soutenir et pour nous tirer vers le haut".

