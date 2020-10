Lyon, Garcia : "Benlamri est un guerrier"

Avant le déplacement à Strasbourg en Ligue 1, Rudi Garcia s'est exprimé en conférence de presse, ce vendredi.

Satsfait du recrutement, le coach de l'OL Rudi Garcia espère pouvoir répondre aux critiques lors du prochain déplacement de ses troupes à , en .

🎙 @RudiGarcia avant #RCSAOL



"Melvin Bard est forfait, il est revenu de sélection avec une blessure au mollet. On a ensuite tous les joueurs incertains qui ont été touché par la pandémie (Caqueret, Dubois, Lopes et Pollersbeck). On espère en récupérer d'ici dimanche" pic.twitter.com/lXpHAL2ZtF — Olympique Lyonnais (@OL) October 16, 2020

"J'ai entièrement confiance en mon effectif. Je suis persuadé qu'on va gagner des matchs et remonter à une place qui correspond mieux à ce qu'on souhaite", a estimé Garcia, qui a particulièrement louangé l'international algérien Djamel Benlamri : "On a beaucoup de joueurs offensifs et techniques. Je suis content des arrivées de Paqueta et De Sciglio. J'aime ce que va nous apporter Djamel (Benlamri) aussi même si il n'est pas encore prêt physiquement. C'est un guerrier".

S'exprimant en conférence de presse, l'entraîneur rhodanien a également fait un point sur les blessés, évoquant notamment Melvin Bard.

