Lyon : Didier Deschamps envoie un message fort à John Textor

Alors que plusieurs pistes étrangères sont annoncées pour succéder à Laurent Blanc, Didier Deschamps s’insurgent contre cette tendance.

Pour succéder à Laurent Blanc, limogé lundi, la direction de l’Olympique lyonnais travaille sur plusieurs solutions étrangères. John Textor espère vivement trouver l’oiseau rare qui pourra redresser Lyon à l’étranger. Plusieurs noms sont évoqués et cela irrite énormément Didier Deschamps.

Lyon vacille

Au bord du Rhône on n’est loin bien loin de l’atmosphère paisible qui régnait entre 2002 et 2007 ou l’OL a raflé 7 titres consécutifs de Ligue 1. Ces dernières années le club traverse des troues d’air qui se confirment en ce début de saison de Ligue 1. Lanterne rouge du championnat avec 1 point après 4 journées, Lyon se trouve au pied du mûr et doit rapidement remonter dans le classement au risque de faire les frais de la relégation. Après avoir pris la décision de limoger de Laurent Blanc qui quitte la barque près d’un an après son arrivée, John Textor sait qu’il n’a plus droit à l’erreur. Le successeur de Blanc doit se montrer toute suite à la hauteur. L’homme d'affaires américain étudie de nombreuses pistes particulièrement en dehors de l’hexagone en ce qui concerne le futur entraîneur de Lyon. Graham Potter, Gennaro Gattuso, Olivier Glasner, Marcelo Gallardo, Thiago Motta sont les noms qui reviennent le plus souvent dans le dossier du futur successeur du technicien français. Seule exception dans cette affaire, Habib Beye. L’actuel entraîneur du Red Star est l’unique entraîneur français cité parmi les successeurs de Blanc même si ce dernier possède également la nationalité sénegalaise. Cette situation déplaît à Didier Deschamps.

Didier Deschamps défend ses collègues

Le sélectionneur de l’équipe de France considère cela comme un manque de considération vis-à-vis des entraineurs français.

« Je me suis déjà exprimé là-dessus. Je le regrette profondément, car je trouve que l’entraîneur français n’est pas valorisé. Je ne critique pas la compétence des entraîneurs étrangers. Des entraîneurs qui ne connaissent pas la Ligue 1, qui ne connaissent pas la langue française. Je trouve qu’on accorde beaucoup de crédit à un entraîneur étranger alors qu’on est beaucoup plus radical avec un entraîneur français. C’est regrettable » avoue Didier Deschamps.