Lyon : Bradley Barcola pousse pour son départ vers le PSG

L'international espoir français a exprimé clairement à Lyon son envie de rejoindre le PSG.

Dans le viseur du PSG depuis le début du mercato, Bradley Barcola est toujours un joueur de l'Olympique Lyonnais à 6 jours de la fin du mercato estival. Ce vendredi matin, l'Equipe a annoncé que les discussions entre Nasser Khelaïfi et John Textor à propos du buteur lyonnais ont repris. Mais les deux clubs n'arrivent toujours pas à s'attendre sur le montant de l'opération. Le président américain de l'OL ne souhaite pas vendre l'international Espoir à moins que le PSG ne fasse une offre conséquente.

Du côté parisien, la venue de Barcola est souhaitée mais l'on ne veut pas se lancer dans une opération financière disproportionnée surtout que le club de la capitale vise toujours Randal Kolo Muani. Alors que les choses ne s'accélèrent pas pour un éventuel transfert du jeune ailier de 20 ans, ce dernier tente de forcer son destin. Ce vendredi, nos confrères d'Actu Foot révèlent que le prodige de 20 ans a eu des échanges avec son entraîneur Laurent Blanc a qui il a fait savoir qu'il souhaite changer d'air.

Laurent Blanc ne donne pas d’indice

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc s'est montré prudent sur ce dossier. « Il faudrait lui poser la question, il n'y a que lui-même qui peut répondre. Est-ce que tout son esprit est ici? Je n'en sais rien. Mettez-vous à sa place, ça peut perturber, il peut être impacté par ça et il l'est. Il est jeune, à nous de faire en sorte qu'il soit le moins impacté possible, c'est sur le terrain qu'il doit donner des réponses. Sur le terrain, j'ai encore parlé avec lui ce matin. Ce que je lui dis, vous ne le saurez pas. » a déclaré le technicien français.

L'article continue ci-dessous

Depuis le début de la saison, Barcola tout comme son équipe traverse des vents contraires. Le petit feu follet peine à retrouver son excellente forme de la saison dernière. En deux matchs de Ligue 1 cette saison, il a été totalement transparent sans doute perturbé par sa situation à quelques jours de la fin du mercato.