OL Transferts : qui est Johann Lepenant, la nouvelle recrue du mercato de l'Olympique lyonnais ?

L’Olympique Lyonnais s’est attaché les services de Johann Lepenant. Qui est ce milieu de terrain quasi méconnu en Ligue 1.

Le mercato estival a démarré il y a à peu près deux semaines et parmi les clubs qui se sont montrés les plus actifs au sein de l’élite française il y a l’Olympique Lyonnais. Les Gones ont déjà signé trois recrues. Il y a la plus prestigieuse, en l’occurrence Alexandre Lacazette, mais il y a aussi deux Caennais qui sont arrivés au club. Rémy Riou, le gardien, qui fait son retour dans son club formateur, mais aussi Johann Lepenant.

Le dernier nommé est un inconnu en Ligue 1. Il ne s’y est jamais produit. Néanmoins, si les responsables rhodaniens ont fait le choix de miser sur lui et lui faire signer un long contrat de cinq ans c’est qu’il a assurément quelques qualités. Ci-dessous, GOAL vous en dit un peu plus sur ce milieu de terrain de 19 ans.

L'article continue ci-dessous

Ses débuts dans le football

Lepenant est natif de Granville dans la Manche. Il fait ses premiers pas dans le foot à l'âge de 7 ans à l'US Granville, le club de sa ville natale. Doué, il est très vite surclassé et intègre le pôle « Espoir » de Ploufragan, où ses qualités comme milieu de terrain attirent l’œil de nombreux clubs professionnels. Il choisit de rejoindre le centre de formation du Stade Malherbe de Caen, où il entame une progression régulière. Nullement intimidé, il séduit d’emblée chez les Malherbistes. A tel point qu’on lui offre son premier contrat pro dès l’âge de 16 ans. Il devient alors l'un des plus jeunes joueurs professionnels de l'histoire de Caen.

Sa progression en Ligue 2

C’est au cours de la saison 2020-2021 que Lepenant intègre de manière durable le groupe professionnel. Il fait ses débuts en Ligue 2 contre Rodez à l'occasion de la 3e journée de Ligue 2 en 2020/2021, puis est titularisé pour la première face à cette même équipe de Rodez, le 23 janvier 2021. Impressionnant, il gagne sa place dans le onze et ne la lâche plus. Ses brillantes performances tranchent avec celle de son équipe, qui bataille pour le maintien. Il est ensuite logiquement désigné comme révélation de l’année dans ce championnat. La saison d’après, il confirme sous la direction du nouveau coach, Stéphane Moulin. Ce dernier ne manque jamais l’occasion de le louer en public et mettre en avant ses qualités. Aujourd’hui, il compte 56 matches en pro, dont un en Coupe de France contre le PSG (32e de finale). Il joue les 90 minutes face à Mbappé et consorts et a droit à une note de 6 dans L’Equipe. En revanche, il est toujours en quête de son premier but.

Ses caractéristiques

Lepenant évolue au poste de milieu de terrain relayeur. Il se démarque par son volume du jeu, sa capacité physiques mais aussi par son aisance technique et un abattage qui lui permet de récupérer un nombre incalculable de ballons.

Getty

Son parcours avec l’équipe de France

Lepenant n’a bien sûr pas encore joué avec l’équipe de France A. En revanche, il est un habitué des équipes de jeunes. Il est international des moins de 16 ans jusqu’au moins de 20 ans. Avec les moins de 17 ans, il participe au championnat d'Europe de la catégorie en 2019. A l’occasion de ce tournoi, joué en Eire, il dispute trois matchs de phase de poule. Il s’illustre en délivrant une passe décisive contre la Suède. Le parcours des Bleus s’arrête ensuite en demies contre l’Italie. Une poignée de mois plus tard il fait partie des sélectionnés pour le Mondial au Brésil. Un championnat où il participe à trois parties. Le parcours des jeunes Bleuets s’arrête en demies.

Les détails de son transfert à Lyon

Le 22 juin 2022, alors qu'il ne lui reste qu'une année de contrat à Caen et qu'il ne souhaite pas prolonger, il est officiellement transféré à l'Olympique lyonnais, club de Ligue 1. Le montant de la transaction s’élève à 4,25 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 2,5 millions de bonus et un intéressement à la revente. La durée de son engagement est de cinq ans.