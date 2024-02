Lyon : Benrahma savoure sa première avec l’OL

Nouvelle recrue lyonnaise, Saïd Benrahma a fait ses débuts avec les Gones, dimanche en Ligue 1. L’Algérien est sans voix après sa première.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais était aux prises avec le Montpellier HSC, dimanche, au Stade de la Mosson dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. A l’occasion, les Gones ont pris le dessus en s’imposant sur le score de 1-2. Nouvelle recrue de l’OL, Saïd Benrahma a fait ses débuts lors de cette rencontre.

Lyon, tout va bien !

Après un début de saison très compliqué avec les limogeages de Laurent Blanc et Fabio Grosso, l’Olympique Lyonnais semble petitement retrouver ses plumes à travers ses récents résultats sur le terrain. Après avoir terminé l’année civile 2023 sur une bonne note avec trois victoires d’affilée, le club rhodanien, qui a connu deux revers au début d’année, notamment contre Le Havre (3-1) et Rennes (2-3), a retrouvé ses esprits depuis quelques semaines. Puisque les hommes de Pierre Sage n’ont plus perdu de points ces derniers jours.

En effet, en trois sorties toutes compétitions confondues ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais confirme sur la pelouse. Après avoir pris la revanche sur son homologue de Marseille en s’imposant sur le fil (1-0), l’OL a convaincu en huitièmes de finale de la Coupe de France face à Lille avec une victoire 2-1. Face à Montpellier ce dimanche en 21e journée de Ligue 1, le club septuple champion de France a confirmé sa bonne forme du moment, arrachant une victoire (2-1) à Montpellier.

L'article continue ci-dessous

Benrahma très satisfait de ses débuts avec l’OL

Après quelques problèmes administratifs, Saïd Benrahma a fini par rejoindre l’OL cet hiver. Mais depuis, l’ailier algérien n’a pas encore joué en raison d’une suspension qu’il traîne depuis West Ham après un rouge reçu en FA Cup à la mi-janvier. Mais l’ancien Niçois a joué avec les Gones ce dimanche contre Montpellier. Titulaire pour sa première, le Fennec a disputé 57 minutes avant de céder sa place. Il s’en réjouit d’ailleurs au micro du média de son club.

« Je ne pouvais pas mieux commencer. J’ai joué environ 60 minutes, et je suis super content. Je voulais être sur le terrain, je voulais jouer. Avec trois matchs, trois victoires, il faut continuer sur cette lancée. Je me suis senti bien, même si je ne connais pas encore bien l’équipe, mais je suis content. J’apprends à découvrir mes coéquipiers, et je pense qu’il y aura de bonnes choses à venir. Je pense que nous méritions la victoire car nous avons eu des occasions et avons eu la maîtrise du ballon », a-t-il déclaré.

Avec cette victoire, l’OL s’éloigne complètement de la zone rouge et se positionne désormais à la 13e place du championnat de France avec 22 points. Le prochain match sera face à l’OGC Nice (39 points), dauphin du Paris Saint-Germain (50 points) au Groupama Stadium.