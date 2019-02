Lyon-Barcelone : Chances de qualification, réussite des clubs français… 5 statistiques importantes avant le match retour

L'OL, qui a tenu le choc contre le Barça (0-0), peut-il vraiment aborder la seconde manche avec optimisme ?

L'Olympique Lyonnais a décroché un match nul et vierge contre le Barça en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, ce mardi soir, malgré une domination assez large du club catalan au Groupama Stadium.

L'équipe de Bruno Génésio arrive à la mi-temps de cette double-confrontation avec la satisfaction de ne pas avoir perdu, d'abord, mais aussi de ne pas avoir encaissé de but sur sa pelouse.

"Je ne suis pas certain que Barcelone soit inférieur à City, mais je pense qu'on a manqué de justesse technique, surtout en seconde période, on s'est contenté de défendre, on a été courageux, mais on leur a rendu trop vite le ballon. Il s'en est fallu de peu qu'on encaisse un but. On a été courageux et solidaire. Ca nous permet de rester en vie à la mi-temps de cette confrontation.On avait pas décidé d'être aussi bas, on avait décidé d'aller presser plus haut comme contre City. Parfois on veut faire des choses, mais on ne peut pas les faire à cause de l'adversaire. En 1ère mi temps, on a réussi à se créer des occasions, on aurait pu ouvrir le score. En seconde on était très émoussé à cause des efforts, on a pas pu poser davantage de problème à cette équipe", a commenté Bruno Génésio sur RMC Sport, résumant bien le sentiment général qui parcourait les rangs lyonnais.

Mais dans les faits, l'OL peut-il réellement aborder ce deuxième round avec optimisme dans l'une des arènes les plus hostiles d'Europe ? Le dernier club français à s'y être déplacé avait été éblouissant à l'aller, personne ne l'a oublié. Et personne n'a oublié la suite pour le PSG ce soir de mars 2017...

Avant cette confrontation retour, les Lyonnais pourront s'inspirer des quatre clubs français qui ont réussi à éliminer le Barça dans l'histoire des Coupes d'Europe : Strasbourg, Nice, Metz et le PSG (en 1994-1995). Mais l'OL peut faire encore mieux et s'inspirer de la seule formation tricolore à avoir battu le Barça au Nou Camp. C'était lors d'un 16e de finale de Coupe des coupes sur la campagne 1984-1985. Un succès 4-1, avec un triplé de Tony Kurbos

Avant de se projeter sur le match retour dans trois semaines, voici 5 statistiques importantes à savoir pour l'Olympique Lyonnais - bien qu'elles soient faite pour être démenties...

32% de chances statistiquement pour l'OL

1- En termes de pourcentage, seulement 32% des équipes ayant fait match nul 0-0 à domicile à l’aller en phase à élimination directe de Ligue des Champions se sont qualifiées pour le tour suivant (10/31).

2- Barcelone n’a jamais perdu en 7 rencontres face à Lyon en Ligue des Champions (4 victoires, 3 nuls). C’est la 1ère fois que les Blaugrana restent muets face à l’OL dans la compétition.

3- Seulement 4 clubs français ont éliminé le FC Barcelone dans l'histoire des coupes européennes - aucun en 25 ans. Le FC Metz avait signé l'exploit le plus retentissant du foot tricolore sur la pelouse catalane, s'imposant 4-1 en 1984 pour ce qui consitue l'unique succès français au Camp Nou.

4- Pour espérer un exploit, Lyon aura aussi besoin de réussite dans ses temps forts. Avec le poteau de Martin Terrier ce soir, Lyon a touché les montants à 8 reprises lors de ses 9 derniers matches de Ligue des Champions.

5- Enfin, il serait préférable pour l'OL que le Barça se montre tout aussi inefficace dans la zone de vérité. Car Barcelone a tiré 25 fois au but contre Lyon ce soir, ce qui constitue son total le plus élevé sans trouver la faille lors d’un match de Ligue des Champions sous le format actuel de la compétition (depuis 2003/04).

(Avec Opta).