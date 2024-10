Lyon - Auxerre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais joue la 9e journée de Ligue 1 contre l’AJ Auxerre, ce dimanche. Les dernières infos ici.

Après l’ouverture de la neuvième journée de Ligue 1 par la victoire étriquée du Stade Rennais contre Le Havre AC (1-0), l’échéance se poursuit avec d'alléchants duels ce week-end. En attendant la clôture avec le Classique entre Marseille et Paris, dimanche soir, l’Olympique Lyonnais va recevoir plus tôt l’AJ Auxerre dans l’après-midi au Groupama Stadium.

Les Gones veulent finir la semaine sur une bonne note

L’Olympique Lyonnais a mis fin à sa belle série d’invincibilité de cinq matchs sans défaites toutes compétitions confondues. Hâte de Besiktas, jeudi, en troisième journée de Ligue Europa, le club rhodanien a été surpris par les Turcs, qui s’étaient imposés 0-1. Invaincu depuis trois matchs en championnat, l’Olympique Lyonnais (7e, 13 points) va tenter d’enchaîner face aux Auxerrois, ce dimanche. Mais Alexandre Lacazette et ses partenaires ne s’inquiètent pas avant ce choc puisqu’ils ont un avantage sur leurs adversaires en confrontations directes. Sur les 39 rencontres disputées, l'OL affiche est devant avec 20 victoires contre 11 pour Auxerre. Les deux équipes s’étaient séparées à 8 reprises sur un score de parité.

Actuelle 13e de Ligue 1, l’AJ Auxerre (9 points) est à la quête de sa quatrième victoire de la saison après celles contre Nice (2-1), Brest (3-0) et Reims (2-1) le week-end dernier. Les hommes de Christophe Pélissier veulent surprendre Lyon pour enchaîner après le joli coup réalisé contre les Rémois lors de la huitième journée. Les promus visent une victoire au Groupama Stadium pour s’éloigner du barragiste, Le Havre (16e, 6 points). Mais Sinaly Diomandé et ses coéquipiers peinent à convaincre à l’extérieur depuis le début de la saison. Ils n’ont remporté aucune victoire hors du stade Abbé-Deschamps cette saison.

Horaire et lieu du match

Lyon - Auxerre

9e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Abbé-Deschamps

A 15h française

Les compos probables du match Lyon - Auxerre

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Tolisso, Veretout - Benrahma, Cherki, Fofana - Lacazette

Auxerre : Léon - Hoever, Diomandé, Jubal, Osho, Mensah - Traoré, Danois, Raveloson - Perrin, Ayé

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon - Auxerre ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’AJ Auxerre sera à suivre ce dimanche 27 octobre 2024 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.