Lyon : Alexandre Lacazette égale un record de Zlatan Ibrahimovic et de Kylian Mbappé en Ligue 1

En marquant face à Clermont avec Lyon, Alexandre Lacazette a égalé un record de Zlatan Ibrahimovic et Kylian Mbappé en Ligue 1.

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les principaux chiffres à retenir après la victoire de Clermont Foot 2 buts à 1 face à l'Olympique Lyonnais ce dimanche 14 mai 2023 à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1.

La belle série des Clermontois

● Clermont n'a perdu aucun de ses 7 derniers matches en Ligue 1 (6 victoires, 1 nul), meilleure série en cours et de son histoire. Depuis début avril, le CF63 a pris 19 points en Ligue 1, plus que toute autre équipe.

● Clermont a remporté ses 4 dernières réceptions en Ligue 1, seul Lens est sur une meilleure série actuellement (5). C'est également autant de succès que lors de ses 14 premières en L1 2022-2023 (3 nuls, 7 défaites).

● Clermont a remporté 3 des 4 derniers matches où il a encaissé le premier but en Ligue 1 (1 nul), soit un succès de plus que lors des 36 premiers de son histoire (10 nuls, 24 revers).

● Clermont a obtenu son 9e penalty en Ligue 1 cette saison, aucune équipe n'en a eu plus. Le CF63 a désormais inscrit 18% de ses buts sur penalty en L1 2022-2023 (7/39), seuls Auxerre (22%) et Ajaccio (27%) affichent une plus forte proportion.

Lyon n'aime pas jouer à l'extérieur le dimanche à 13h00…

● Lyon a perdu 2 de ses 4 derniers matches en Ligue 1 (2 victoires), après ne s'être incliné que lors de 3 des 15 premiers en 2023 (7 succès, 5 nuls).

● Lyon a perdu son 2e déplacement en Ligue 1 en 2023 (6 victoires, 2 nuls), après le 17 février dernier à Auxerre (1-2). C'est également la dernière fois où l'OL s'était incliné après avoir inscrit le premier but dans l'élite.

● Lyon n'a remporté aucun de 5 matches joués un dimanche à l'extérieur à 13h00 et diffusés sur Prime Video : Angers 3-0 Lyon, Nice 3-2 Lyon, Lille 0-0 Lyon, Metz 3-2 Lyon, Clermont 2-1 Lyon.

● Lyon et Clermont ont concédé leur 10e penalty en Ligue 1 cette saison, seuls Montpellier et Strasbourg font pire (11). Mory Diaw a lui stoppé son 3e penalty en L1 2022-2023, aucun gardien ne fait mieux.

Lacazette fait aussi bien que Mbappé et Ibrahimovic

● Alexandre Lacazette a marqué son 15e but en 2023 en Ligue 1, plus que tout autre joueur. L'attaquant de Lyon n'est que le 3e joueur à marquer 25 buts lors de 3 saisons différentes dans l'élite au XXIe siècle, le premier hors PSG après Kylian Mbappé (4) et Zlatan Ibrahimovic (3).

● Grejohn Kyei a marqué 6 buts lors de ses 7 derniers matches de Ligue 1, soit seulement un de moins que lors de ses 61 premiers (7). L'attaquant est devenu le 1er joueur à inscrire un doublé à 2 reprises sous les couleurs de Clermont dans l'élite (contre Ajaccio en avril et face à Lyon aujourd'hui).

● Mehdi Zeffane a délivré sa première passe décisive sous les couleurs de Clermont en Ligue 1 (en 15 rencontres), lui qui n'avait plus été impliqué sur un but dans l'élite depuis février 2019 (1 but contre Amiens avec Rennes).