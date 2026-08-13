Lutsharel Geertruida partage un message cryptique sur Instagram : un transfert imminent ?

Lutsharel Geertruida s’est de nouveau manifesté sur Instagram avec une story cryptique. Le défenseur de 26 ans a publié un écran noir avec un sablier. Geertruida a été lié ces dernières semaines au PSV et à Feyenoord, et depuis jeudi également à l’Ajax.

Plus tôt jeudi, Sky Deutschland a indiqué que l’Ajax s’était renseigné auprès de Leipzig sur la possibilité de recruter Geertruida. Le club amstellodamois aimerait l’obtenir sous forme de prêt.

Ce n’est un secret pour personne : Geertruida a la cote aux Pays-Bas. Le défenseur central, qui peut également évoluer arrière droit, a déjà trouvé un accord personnel avec le PSV.

Feyenoord pense lui aussi depuis quelque temps au retour du joueur de Rotterdam, qui a fait ses débuts dans le football professionnel à De Kuip.

Reste à savoir si le sablier a un lien avec un possible transfert. Une chose est sûre : ce n’est pas la première fois cet été que Geertruida publie un message cryptique sur Instagram.

Début août, alors qu’il était lié à la fois au PSV et à Feyenoord, il avait déjà partagé une photo de la carte « UNO reverse ». Sur internet, cette carte est devenue un mème, symbole d’un retournement soudain et surprenant. Les théories sur la signification de la photo ont rapidement circulé.

Certains ont spéculé qu’elle signifiait qu’il « retourne » à Feyenoord, d’autres ont avancé l’explication selon laquelle Geertruida rejoint le « numéro un » de l’Eredivisie, le PSV.

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