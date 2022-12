Lukaku, Navas... Le pire onze de la Coupe du monde 2022 au Qatar

Dans une Coupe du monde, il n'y a qu'un vainqueur, mais il y a de nombreuses déceptions. Ses joueurs forment le onze le plus décevant du Mondial.

La Coupe du monde Qatar 2022 a laissé des surprises, confirmé des sommets et permis à nombre des meilleurs joueurs de la planète de briller avec leur équipe nationale, ou de briller de leur propre lumière, comme ce fut le cas pour les équipes éliminées avant l'heure prévue et qui ont déçu par leur performance.

Cependant, il y a également eu des joueurs qui n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Certains des meilleurs joueurs de la planète ont fortement déçu avec un rendement nettement inférieur à ce qu'ils nous ont habitué en club ou avec leur sélection nationale par le passé. Nous, à GOAL, avons voulu réunir le pire onze de la compétition.

Gardien de but

Keylor Navas a sans doute été l'un des meilleurs gardiens de but de ce siècle, mais il ne gardera pas un bon souvenir de la Coupe du monde Qatar 2022. Lui qui s'est forgé une réputation dans cette compétition par le passé n'a pas été à la hauteur de l'évènement. Le gardien de but du PSG a encaissé onze buts en trois matchs, dont une raclée contre l'Espagne au cours de laquelle il a encaissé sept buts sans faire d'arrêt.

Getty Images

Défenseurs

Il n'a que 21 ans mais il est appelé à devenir l'un des joueurs importants de l'équipe du Pays de Galles dans les années à venir. Cependant, Neco Williams n'a pas donné le meilleur de lui-même. L'équipe britannique était l'une des pires du tournoi et son arrière droit a bien moins contribué que prévu.

Milenkovic n'a pas non plus réalisé de bonnes performances. Le défenseur central de la Fiorentina était dans le coup sur les buts camerounais lors d'une journée clé pour la Serbie. Ce match nul a marqué la fin du tournoi pour les Balkans, qui ont fait leurs adieux au premier obstacle.

(C)Getty Images

Joachim Andersen, le défenseur central de Crystal Palace qui a été malchanceux lors des matchs contre la France, la Tunisie et l'Australie, n'a pas non plus été performant. Le Danemark sortait d'un grand championnat d'Europe et le remplaçant du capitaine Kjaer n'a pas été à la hauteur.

Au poste d'arrière gauche, Mathías Olivera n'était pas non plus au mieux de sa forme. Le défenseur latéral de Naples a connu quelques bons mois en Italie, mais lors de la Coupe du monde, il n'a pas aidé son équipe nationale et a à peine contribué, étant remplacé dans plusieurs matchs par Diego Alonso.

Milieux de terrains

Au milieu de terrain, certains joueurs de classe mondiale comme Gregorz Krychowiak n'ont pas non réussi leur Coupe du monde. L'ancien joueur de Séville est l'un des joueurs les plus talentueux de Pologne et n'a pas fait grand-chose pour aider son équipe à aller loin. En fait, les Polonais ont été parmi les moins performants de tout le tournoi dans ce secteur de jeu.

Matias Vecino n'a pas non plus connu une bonne Coupe du monde. Le joueur de l'Inter Milan était titulaire lors des deux premiers matchs et pourtant il était remplaçant lors du match remporté par l'Uruguay lors de la dernière journée. Il était loin d'être à son niveau et les Charrúas se sont améliorés sans lui.

Getty

Enfin, nous avons sélectionné Kevin De Bruyne. L'un des meilleurs joueurs du monde de ces dernières années n'a pratiquement pas joué de rôle dans cette Coupe du monde. La Belgique ne pouvait guère compter sur les bons moments du joueur de Manchester City et cela s'est vu avec une élimination dès le premier tour pour les Diables Rouges privés de la magie de Kevin De Bruyne.

Attaquants

Devant, de nombreux joueurs n'ont pas non plus connu une bonne Coupe du monde. L'un d'entre eux était Hirving Lozano. Le Mexicain était l'un des grands joueurs lors de la Coupe du monde 2018 en Russie et il n'a guère eu de succès dans ce tournoi. Le Mexique n'a marqué que deux buts en trois matchs et aucun d'entre eux n'est venu du joueur de Naples.

Getty Images

Thomas Müller n'a pas non fait sa Coupe du monde. L'un des plus grands buteurs de l'histoire de la Coupe du monde n'a pas répondu présent dans ce tournoi et n'a pas marqué de but. L'Allemagne a quitté la Coupe du monde pour la deuxième fois d'affilée dès le premier tour. Et Romelu Lukaku n'a pas du tout réussi non plus sa compétition. Il était blessé et n'a pratiquement pas joué de rôle, mais s'il avait été à son meilleur niveau, la Belgique aurait certainement battu la Croatie, car il a manqué plusieurs occasions nettes.

Le pire onze de la Coupe du monde 2022 :

Keylor Navas; Neco Williams, Milenkovic, Andersen, Olivera; Krychowiak, Vecino, De Bruyne; Lozano, Müller y Lukaku