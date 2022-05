Lukaku critique la sortie de son agent

L'attaquant de Chelsea, Romelu Lukaku, vient de reprendre son agent Federico Pastorello de volée après les propos tenus par ce dernier dans la presse italienne aujourd'hui.

Pastorello a confirmé son intention de parler au nouveau propriétaire du club, Todd Boehly, de l'avenir de son client à Stamford Bridge vendredi. Une déclaration qu’il a faite à la veille de la finale de la FA Cup qui opposera les Blues à Liverpool.

« Personne ne doit parler à ma place »

Il semblerait que le Belge n’a pas du tout aimé ce que son représentant a dit. Et il a insisté sur le fait qu'il ne laissera "jamais" quelqu'un d'autre parler à sa place et exprimer ses opinions.

L'article continue ci-dessous

Sur son compte Instagram, Lukaku a publié un message pour affirmer qu'il était resté silencieux par rapport à son futur et qu’il est pleinement concentré sur son prochain match avec l’équipe londonienne. "Je ne laisserai jamais quelqu'un parler à ma place", a-t-il écrit sur sa story.

« J'ai gardé la bouche fermée et je me suis concentré pour aider l'équipe et terminer la saison de la meilleure façon possible. Donc si quelqu'un là-dehors essaie de dire quelque chose sur moi et le club alors qu’il ne parle pas en mon nom ». Voilà qui a le mérite d’être clair.