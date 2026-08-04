Lukaku aux portes de la MLS

Alors que son avenir à Naples s'est complexifié ces derniers mois et que ses relations avec le club italien se sont tendues, le Belge Romelu Lukaku a attiré l'attention de l'Atlanta United, aux États-Unis.

Selon la chaîne « Sky Italia », le club américain, qui cherche un avant-centre expérimenté, a manifesté son intérêt pour l'attaquant belge.

Âgé de 33 ans, Lukaku sort d'une saison marquée par une blessure de longue durée qui l'a privé de sa place dans le onze de départ du club italien, lequel s'appuie désormais davantage sur Rasmus Højlund.

La situation est donc devenue instable pour Lukaku, malgré ses belles performances avec la Belgique lors de la Coupe du monde 2026, sachant qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec Naples.

D'après la chaîne « Foot Mercato », les proches de Lukaku ont averti que l'international belge aurait du mal à accepter un rôle de remplaçant, ce qui pousse désormais le club italien à envisager une résiliation de contrat.

Le principal défi reste de convaincre Naples, qui réclame une somme d'au moins 10 millions d'euros pour éviter une perte financière sur cette opération.