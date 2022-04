Luka Modric : la très bonne nouvelle

Selon AS, le Croate a signé un nouveau contrat au Santiago Bernabeu jusqu'à la fin de la saison 2022/23.

Le joueur de 36 ans ne montre aucun signe de ralentissement.

Modric a disputé 38 matches cette saison, avec trois buts et neuf passes décisives. On pense qu'il prendra sa retraite à Madrid et qu'il se verra proposer un rôle au sein du club lorsqu'il raccrochera les crampons. Il est devenu une véritable légende au Santiago Bernabeu.

Modric a rejoint Madrid en provenance de Tottenham Hotspur en 2012.

Il a coûté 35 millions d'euros aux Blancos à l'époque et a depuis joué 430 matchs pour le club, servant d'homme clé pendant leur série de quatre Ligues des champions en cinq saisons.

Modric a inscrit 31 buts et délivré 70 passes décisives durant son séjour dans la capitale espagnole, mais son influence va au-delà des chiffres. Le Croate est un animal compétitif qui incarne l'attitude "never-say-die" qui fait de Madrid un club de football unique.

Cette saison, il a joué un rôle clé dans la course aux demi-finales de la Ligue des champions et dans la conquête du titre en Liga. Et il est clair qu'il n'a pas fini de jouer