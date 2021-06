Luka Modric et Ivan Perisic inquiets pour la Croatie

Après deux matches joués dans cet Euro 2020, la Croatie n'a qu'un point au compteur. Les finalistes du Mondial 2018 peuvent-ils prendre la porte ?

Mais où sont passés les finalistes du Mondial 2018 ? Impressionnante en Russie il y a trois ans, la Croatie n'est plus que l'ombre d'elle-même lors de cet Euro 2020. Après s'être inclinée face à l'Angleterre (1-0), la Croatie a fait match nul, vendredi, contre la République tchèque (1-1). De quoi compromettre ses chances de qualification.



Forcément, le capitaine des Vatreni, Luka Modric, n'a guère apprécié. "Il y a un goût amer après ce match, car nous n'avons pas gagné. Nous sommes entrés dans le match de manière vraiment désorganisée, mais nous avons ensuite mieux joué en deuxième mi-temps", a expliqué le joueur de 35 ans après la rencontre, frustré.

"Nous ne jouons pas bien, tout simplement"

"Nous avons marqué ce but et nous aurions pu en marquer d'autres, mais malheureusement nous n'avons pas gagné. Maintenant, nous devons battre l'Écosse pour nous qualifier", a ensuite estimé l'expérimenté milieu de terrain du Real Madrid, lequel avait remporté le Ballon d'Or en 2018, quelques mois après le Mondial.

Moins nuancé dans ses propos que son coéquipier, Ivan Perisic, buteur face à la République tchèque, n'a pas maché ses mots. "Nous ne jouons pas bien, tout simplement. Je ne connais pas la raison. Nous avons mal commencé le match, nous avons marqué ce but plus tard, mais nous devons montrer beaucoup plus de choses contre l'Écosse (mardi à l’occasion du dernier match de poule, ndlr)", a ainsi pesté le milieu offensif aux 102 sélections pour la Croatie, avant de mettre un coup de pression.

"Tout le monde dans l'équipe doit donner plus que cela, sinon nous rentrerons à la maison après la phase de groupe. Nous avons une chance, nous pouvons passer, mais nous devons être meilleurs", a-t-il prévenu face aux médias. Les jambes risquent de trembler, face à des Écossais toujours difficiles à maneouvrer...