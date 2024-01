Luka Modric, c'est fini

Le Real n'ira pas sur le marché pour renforcer son milieu cet été, bien que deux de ses vétérans soient en fin de contrat à la fin de la saison.

Cela s'explique en partie par le fait que le club a déjà décidé d'offrir un nouveau contrat au milieu de terrain allemand Toni Kroos. Le joueur de 34 ans est resté l'un des meilleurs milieux de terrain du Real cette saison, aux côtés de Fede Valverde, et, malgré une crise de blessures avant Noël, il a maintenu la forme du club. La Cadena SER rapporte que Kroos a obtenu un nouveau contrat avec les Blancos, qui lui offriront un renouvellement d'un an. Les Merengue sont convaincus que Kroos restera un titulaire indiscutable et qu'il voudra continuer à jouer.

Modric vers la sortie

En revanche, Luka Modric n'est pas dans la même situation. Malgré ses qualités, son manque de temps de jeu laisse présager une sortie, et il ne se verra pas proposer de nouveau bail. Le joueur de 38 ans a terminé la saison dernière comme un élément clé pour Carlo Ancelotti, mais il a perdu sa place cette saison, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni ayant plus de temps de jeu.

Le poste d'arrière gauche étant l'une des cibles principales des Blancos cet été, Camavinga ne sera probablement pas utilisé aussi souvent qu'il l'a été, ce qui réduira probablement le besoin de remplacer Modric. De plus, Dani Ceballos a été utilisé avec parcimonie cette saison et pourrait sans aucun doute remplacer le légendaire Croate.