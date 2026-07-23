Luka Modric a prolongé son contrat avec l’AC Milan, comme l’a annoncé le club italien sur ses propres canaux. Le Croate de 40 ans a apposé sa signature sur un nouveau bail jusqu’à la mi-2027.

Le contrat de Modric arrivait à échéance le 30 juin 2026, ce qui faisait du milieu de terrain un joueur libre. L’ancien Ballon d’Or avait auparavant fait savoir qu’il ne prendrait une décision sur son avenir qu’après la Coupe du monde 2026, mais ce choix est désormais fait. Même s’il fêtera ses 41 ans plus tard cet été, Modric n’a pas encore l’intention de s’arrêter.

« Luka est, depuis son arrivée, un joueur clé du milieu de terrain de l’AC Milan et il a mis son expérience et ses qualités, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, au service de l’équipe avec humilité et une grande passion », a fait savoir l’AC Milan sur le site du club.

« Le Croate, l’un des meilleurs et des plus emblématiques joueurs du football mondial, poursuivra son aventure sous le maillot de l’AC Milan avec l’ambition d’atteindre de nouveaux jalons importants. Modrić continuera de porter le numéro 14 à l’AC Milan. »

L’expérimenté Croate reste ainsi partie prenante du nouveau projet milanais sous les ordres de l’entraîneur Rúben Amorim. Le Portugais a été nommé pour ouvrir une nouvelle ère chez les Rossoneri.

Modric est arrivé libre à l’AC Milan durant l’été 2025, après avoir mis un terme à son impressionnante période au Real Madrid. Lors de sa première saison en Italie, il s’est imposé comme une valeur sûre du milieu de terrain.

Le Croate a disputé 37 matches officiels avec Milan, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives. Il a également participé aux quatre matches de la Croatie lors de la Coupe du monde 2026, avant que le Portugal ne mette fin au tournoi du vice-champion du monde 2018 en seizième de finale.