Luka Modric (40 ans) prendra une décision majeure concernant son avenir à l’issue de la Coupe du monde

Luka Modric s’apprête à prolonger sa carrière d’au moins une saison. Selon l’expert en transferts Gianluca Di Marzio, l’AC Milan et le milieu de terrain croate de 40 ans en sont aux dernières étapes des négociations concernant un nouveau contrat.

Son contrat actuel expire le 30 juin 2026, ce qui le rend libre de tout engagement dès cet été. Le lauréat du Ballon d’Or avait initialement annoncé qu’il ne se prononcerait sur son avenir qu’après la Coupe du monde 2026, mais son choix semble désormais acquis.

Selon l’expert, les deux parties sont sur le point de finaliser un accord pour un contrat d’une saison, les derniers détails étant en cours de réglage avant la signature.

Le vétéran croate devrait donc rester associé au nouveau projet milanais, sous la houlette de l’entraîneur Rúben Amorim, chargé d’ouvrir une nouvelle ère chez les Rossoneri.

Arrivé libre à l’été 2025 après avoir quitté le Real Madrid, il s’est rapidement imposé comme un pilier du milieu de terrain.

Le Croate a disputé 37 matchs officiels pour Milan, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives. Lors de la Coupe du monde 2026, il a également pris part aux quatre rencontres de la Croatie, avant que le Portugal ne mette fin au parcours du vice-champion du monde 2018 en huitièmes de finale.

Une fois les dernières formalités réglées, le milieu de terrain de quarante ans ajoutera donc une saison supplémentaire à un parcours déjà riche, après avoir porté les couleurs du Dinamo Zagreb, de Tottenham Hotspur et du Real Madrid.