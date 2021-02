Luka Jovic : "J’ai certainement progressé à Madrid"

Si son passage à Madrid n'a pas été une franche réussite, Luka Jovic a progressé en s'entraînant quotidiennement aux cotés de très grands joueurs.

Cinq matches joués. Trois buts marqués. Tel est le bilan honorable de Luka Jovic en Bundesliga depuis son retour à l'Eintracht Francfort. En quelques semaines, le Serbe a déjà fait mieux que durant une saison et demie avec le Real Madrid. Prêté par le club madrilène, il a retrouvé du temps de jeu et de la confiance.

De retour dans un club qu’il connait bien, Luka Jovic tente de rattraper le temps perdu à Madrid. Recruté pour plus de soixante millions d’euros, il a déçu sous les ordres de Zinedine Zidane et n’a jamais réussi à apporter la concurrence désirée à Karim Benzema, qui a pour sa part continué à impressionner en Espagne.

"Il est extrêmement difficile de faire des prédictions en ce moment"

Si son échec a donc été cuisant dans la capitale espagnole, Luka Jovic estime avoir progressé en Espagne, lui qui s'entraînait quotidiennement aux côtés de très grands joueurs. "J’ai certainement progressé et grandi à Madrid, même si c’est dans une autre dimension. C’était un honneur de jouer pour le plus grand club du monde et une joie de s’entraîner avec les meilleurs joueurs du monde", a ainsi confié l'attaquant dans une interview accordée à Bundesliga.com.

"C’était difficile au début parce que j’étais encore jeune, j’avais 21 ans. Il m’a fallu un certain temps pour m’installer et me faire à l’idée que je côtoyais les meilleurs joueurs du monde de ces dix dernières années. C’est certain que j’ai beaucoup appris et je suis revenu avec plus d’expérience (...) Il y a des joueurs dont on apprend tous les jours. L’entraînement contre les meilleurs défenseurs a été une bonne éducation pour moi", a ensuite ajouté Luka Jovic, lucide.