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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Luis Suarez, une option surprise sur la table du Barça pour compenser le transfert d'Alvarez

Mercato
J. Alvarez
L. Suarez
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Le FC Barcelone s'est activé de manière inattendue en direction d'un nouvel attaquant, en prévision d'un échec de la signature de l'Argentin Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, lors du mercato estival en cours.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Le Barça place Luis Suarez, l'attaquant du Sporting Lisbonne, parmi les options envisagées, en cas d'échec du dossier Julian Alvarez. »

Romano a ajouté : « Ce ne sera pas facile, étant donné que Suarez est un joueur titulaire à Lisbonne, mais il figure sur la liste restreinte du Barça. »

Il a conclu : « Le Barça étudiera le recrutement de Suarez ou d'autres options à partir de la semaine prochaine (qui débute lundi), si le dossier Julian Alvarez reste bloqué. »

Il convient de rappeler que l'Atlético Madrid refuse d'entamer des négociations avec le Barça concernant le transfert d'Alvarez au « Spotify Camp Nou » cet été.

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