Luis Suárez, grand héros de l’Inter Miami ; Lewandowski et Griezmann ne marquent pas

Luis Suárez a été le grand héros de l’Inter Miami dans la nuit de samedi à dimanche. L’attaquant uruguayen a inscrit le but de la victoire en fin de match lors du déplacement à Montréal (0-1).

Suárez a marqué à la 81e minute d’un joli lob depuis le point de penalty. L’attaquant de 39 ans avait déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises plus tôt cette semaine contre le Chicago Fire, battu 3-1.

L’Inter Miami occupe actuellement la deuxième place de la Conférence Est de la MLS, à deux points du leader, Nashville SC. Les play-offs pour le titre sont tout proches pour le club floridien.

Lionel Messi n’a pas encore joué avec l’Inter Miami. Le meneur de jeu argentin profite de vacances après avoir perdu avec sa sélection la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne (1-0).

Robert Lewandowski n’a de nouveau pas marqué pour le Chicago Fire, qui s’est incliné 3-1 sur la pelouse du New York City FC.

Antoine Griezmann n’est pas parvenu non plus à trouver le chemin des filets. Malgré cela, ses débuts à domicile avec Orlando City ont été accompagnés d’une victoire 1-0 contre Nashville.