Luis Suarez est très demandé

L'optimisme débordant s'est transformé en pessimisme pour le Nacional de Montevideo, alors que la réponse de Luis Suarez est attendue

L'intérêt de l'Europe et un autre club de MLS à la dernière minute - sous la forme du Los Angeles FC et des Seattle Sounders - pourraient rendre la décision de l'attaquant plus difficile.

Dimanche dernier, El Pistolero s'est entretenu avec la direction du club uruguayen pour demander deux jours de plus afin de prendre sa décision finale, qui, à l'heure actuelle, n'est toujours pas connue, bien que le pessimisme soit évident quant à un retour dans son pays natal. Beaucoup l'excluent déjà, mais le conseil d'administration du Nacional, consulté par MARCA, préfère attendre.

L'article continue ci-dessous

Le danger pour le Nacional, après l'énorme attente suscitée par son éventuelle arrivée, est une offre de trois ans qui aurait pu parvenir à Suarez depuis l'Europe ces derniers jours. Surtout, on s'inquiète d'une offre de la MLS, bien que dans ce cas, il faudrait qu'elle provienne d'un club qui se qualifie pour les playoffs, car dans le cas contraire, Suarez arrêterait la compétition début octobre, faisant capoter ses objectifs de Coupe du monde. Le club, selon de nombreuses sources, est LAFC bien que rien ne soit confirmé.

En faveur du Nacional, il y avait le fait qu'il pouvait l'accueillir à domicile, où Suarez pouvait jouer autant ou aussi peu qu'il le souhaitait lors du Clausura (une quinzaine de matchs) et des deux quarts de finale de la Copa Sudamericana. Le premier, à domicile contre l'Atletico Goianiense (Brésil), aura lieu le 2 août, mais les joueurs qui participeront à ce match devront être enregistrés auprès de l'AUF avant mardi. Le mardi était donc une date clé pour la décision.

Pour la ligue nationale uruguayenne, la date limite d'inscription est samedi. Et pour l'Europe, la date limite est le 31 août.