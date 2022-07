Luis Suarez dit "non" à un très grand club

Luis Suarez a rejeté l'idée de rejoindre les géants argentins de River Plate. L'Uruguayen est un agent libre après l'expiration de son contrat avec l'Atletico Madrid et il était pressenti pour retourner en Amérique du Sud avant la Coupe du monde.

Et il l'a envisagé. Mais l'élimination de River en Copa Libertadores a mis des bâtons dans les roues et signifie qu'il n'envisage plus de rejoindre Buenos Aires. En huitième de finale de la compétition, le club s'est incliné face à Vélez Sarsfield en deux manches, perdant 1-0 à l'aller et faisant match nul 0-0 au retour. Suarez voulait avoir une chance de remporter la Libertadores.

L'article continue ci-dessous

Mais cela n'a pas été le cas et maintenant le vétéran va chercher un club en Europe. Il voudra arriver à la Coupe du monde au Qatar plus tard cette année en pleine forme - étant donné son âge, ce sera probablement sa dernière.

"J'ai été très tenté, malgré mon intention de rester en Europe, parce que River a fait beaucoup d'efforts pour me recruter, mais l'affaire a capoté parce qu'ils sont maintenant éliminés de la Copa Libertadores", a déclaré Suarez.